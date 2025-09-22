Freigabe der Ortsdurchfahrt: In Zöschingen hat man wieder freie Fahrt

Querungshilfen für Fußgänger, ein durchgängiger Gehweg, eine Ampel am Kindergarten, eine behindertengerechte Bushaltestelle, neue Straßenbeleuchtung, dazu ein grünes Band mit Bäumen entlang der Durchfahrtsstraße – das sind die Änderungen am Ortsbild von Zöschingen, welche sofort ins Auge stechen. Diese Maßnahmen, die zum einen die Aufenthaltsqualität, zum anderen die Sicherheit steigern sollen, sind nur die Spitze des Eisberges. Im Untergrund ist so ziemlich alles ersetzt worden, was es an Infrastruktur gibt: Die Hauptwasserleitung und die Strom- und Telekommunikationsinfrastruktur wurden ausgetauscht und eine Fernwärmeleitung untergebracht.

Bei der Zöschingerin Sonja Schober löst die Freigabe der Ortsdurchfahrt „ein gutes Gefühl“ aus, wie sie vor Ort sagt: „Man musste manchmal schon überlegen, wie man in manche Richtungen kommt.“ Besonders nach Dillingen habe es von ihrem Zuhause aus kompliziert werden können. Anwohnerin Sarah Guffler sieht das Thema pragmatisch: „Eigentlich lief die Baustelle reibungslos.“ Christian Guffler ergänzt: „Aber lange gedauert hat das Ganze.“ Er ist froh, „dass man jetzt wieder durchkommt“.

Nach dem Festzug wird die Zöschinger Ortsdurchfahrt

Als der Festzug nach dem Wortgottesdienst an der Kreuzung mit der neuen Ampel ankommt, geht als erstes Pfarrer Noah Ijabani Lucas ans Werk: „Segne diese erneuerte Straße. Sie verbindet Menschen miteinander.“ Zudem betet er für die verantwortungsvolle Nutzung und die Sorgfalt von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern füreinander. Bei der anschließenden Feier neben dem Rathaus betont Bürgermeister Tobias Steinwinter, dass der Gemeinderat „mutig entschieden“ habe. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro muss die Gemeinde 2,1 Millionen Euro selbst entrichten, der Rest wird durch Förderungen des Freistaats Bayern und des Landkreises Dillingen getragen.

Festlich zogen die Gäste von der Kirche zur Freigabe der Ortsdurchfahrt. Foto: Dominik Bunk

Neben der Erneuerung des rund zwei Kilometer langen Straßenabschnitts gehe laut Rathauschef Steinwinter auch ein „langersehnter Wunsch der Elternschaft in Erfüllung“. Denn in Zöschingen steht jetzt eine Fußgängerampel, welche vor allem Kindern einen sicheren Übergang über die Straße ermöglichen soll – die erste Ampel im Bachtal, wie er betont. Die zwei Jahre der Erneuerung der Ortsdurchfahrt seien „nicht immer einfach“ gewesen, „heute sehen wir aber, es hat sich gelohnt“, so Steinwinter. Denn sie sei auch „die Eintrittskarte für Nahwärmeversorgung“ gewesen. Andernfalls wäre das Projekt, welches jetzt fast vor der Vollendung steht, wohl erst später gestartet worden.

Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Dillingen und der Gemeinde Zöschingen

Die Bauleitung für das Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Dillingen und der Gemeinde Zöschingen hatte die Tiefbauverwaltung des Landkreises inne. „Für unsere kleine Gemeinde stellte die Finanzierung eine Herausforderung dar, die wir fast vollständig aus den Rücklagen stemmen“, resümiert Bürgermeister Steinwinter. „Lediglich die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitungen müssen über eine Kreditaufnahme bestritten werden.“

Landrat Markus Müller hebt beim Festakt die gute Zusammenarbeit zwischen den Firmen und staatlichen Stellen hervor und betont: „Ohne die Förderung durch das Land wäre dieses Projekt in der Form nicht zu stemmen gewesen. Neben einer funktionierenden Infrastruktur ist für die Bewohner auch maßgeblich, dass sie sich an ihrem Ort wohlfühlen. Eine ansprechende Ortsmitte kann hierzu beitragen.“ Ausgangspunkt für die Planungen, die vor fünf Jahren mit einem Antrag der Gemeinde begannen, war der schlechte Zustand der Straße sowie die mangelhafte Straßenentwässerung. Nach Abklärung einer möglichen Förderung, den notwendigen Beschlüssen sowie den Ausschreibungen konnte im Mai 2023 mit den Straßenarbeiten begonnen werden. (mit AZ)