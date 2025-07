Der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringingen feierte am vergangenen Wochenende sein 150-jähriges Bestehen. Das wurde mit einem Festabend, einem Gottesdienst, Ehrungen und Ansprachen am Kriegerdenkmal gefeiert.

Es begann alles am Samstag mit dem Festabend und den Dorfstadl-Musikanten. Dabei ehrte der Krieger- und Soldatenverein verdiente Mitglieder. Das Ehrenkreuz in Silber erhielten Bruno Götz, Walter Burger, Karl-Heinz Butzke, Manfred Hurler aus den Händen vom KSV-Vorsitzenden Xaver Hurler und Josef Endres. Eine besondere Verdienstmedaille in Gold bekam Josef Riegel, der 32 Jahre lang Vorstand war und Ehrenvorsitzender ist. In Abwesenheit wurden Ulrich Riegel und Rudolf Goppold ebenfalls ausgezeichnet. Die Einladung der Festdamen von 1995 war eine nochmalige Reminiszenz an die damalige Fahnenweihe. Simone Ruma, Sylvia Schmid, Sabine Foitl, Elisabeth Burger-Follner, Beate Butzke und Waltraud Rieder bekamen als Dankeschön jeweils einen Blumenstrauß.

Am nächsten Morgen steuerte das Fest mit dem Gottesdienst und der Gefallenenehrung auf seinen Höhepunkt zu. Neben Vertretern aus der Politik kam auch die Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV), vertreten durch deren Präsidenten Otmar Krumpholz und den Kreisvorsitzenden Josef Endres.

Die Maria-Hilf-Kirche in Fronhofen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das lag nicht nur an den neun Fahnen im Altarraum und ihren Abordnungen, sondern auch an den zahlreichen Gottesdienstbesuchern. Pfarrer Luis Odidi bekräftigte im Festgottesdienst feierlich den Wunsch nach Frieden und auch der Kirchenchor verlieh der Eucharistiefeier einen besonderen Charakter.

„Sorgt dafür, dass so etwas nie wieder passiert“: Xaver Hurler erinnert an Gründungszeit des Vereins

Es herrschte anschließend eine besondere Stimmung am Kriegerdenkmal. Dafür sorgte auch gleich der Präsident der BKV Otmar Krumpholz mit eindrucksvollen Worten. „Frieden gibt es nicht gratis und es ist nicht selbstverständlich, in Frieden leben zu dürfen.“ Die Rede des Präsidenten war Mahnung und Apell zugleich. Sowohl für die Politik als auch für alle Menschen, sich für Frieden einzusetzen und ihn zu sichern.

Auch der KSV-Vorsitzende Xaver Hurler fand am Rednerpult klare Worte, als er an alle appellierte, das Vermächtnis der Toten von 1870/71 und den damals Überlebenden fortzusetzen: „Sorgt dafür, dass so etwas nie wieder passiert! Unser KSV hat sich dieses Vermächtnis zur Aufgabe gemacht.“ Er betonte in seiner Rede, dass jeder in seinem Rahmen etwas beitragen kann, auch wenn es nicht viel ist, um Kriege zu verhindern. Eines darf sich die heutige Generation laut Xaver Hurler später nicht vorwerfen lassen: „Ihr habt gesehen, wo es hinläuft – und ihr habt nichts getan!“

Friedenshymne erklingt beim 150. Jubiläum des Krieger- und Soldatenvereins

Anschließend sangen die Mitglieder des KSV und der Kirchenchor Fronhofen zusammen das Friedenslied „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Begleitet wurden sie dabei vom Musikverein Bissingen. Es war sowohl für die Zuhörer als auch für die Sänger ein sehr ergreifender und emotionaler Moment durch die gefühlvolle und ausdrucksstarke Darbietung dieser „Friedenshymne“.

Nach der Gefallenenehrung ging es im Marsch, angeführt vom Musikverein Bissingen, zur geschmückten Festhalle von Mario Hurler. Dort überbrachte Landrat Markus Müller die Grüße des Landkreises Dillingen mit einem kleinen Präsent. Der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll betonte in seinem Grußwort, dass „Friede nicht selbstverständlich ist“ und alle zusammenstehen müssen in der Demokratie. Bissingens Bürgermeistre Stephan Herreiner grüßte seitens der Gemeinde mit einem Präsent und den Worten: „Der Friede ist das höchste Gut!“ Und er lobte noch alle, die dieses Fest auf die Beine gestellt haben. Der Kreisvorsitzende der BKV, Josef Endres betont, dass es eine „stetige Aufgabe ist, sich als Mahner für den Frieden einzusetzen“.