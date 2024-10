Strehle trifft doppelt für die SSV Glött

Scheppach - Glött 2:3

Die SSV Glött verbesserte sich durch diesen Auswärtssieg auf Rang drei der Fußball-Kreisliga West – nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze und mit zwei ausgetragenen Partien weniger. Die Glötter legten beim Aufsteiger SV Scheppach einen Blitzstart hin: Den Freistoß von Mehmet Taner vollendete Philipp Strehle mit dem Hinterkopf zum 0:1 (2.). Das Team von Trainer Chalkidis vergab in der Folge reihenweise Großchancen, etwa als Jonas Stutzmüller per Kopfball nur die Querlatte traf und im Anschluss Raphael Martin den Ball nicht ins Gehäuse brachte. „Das war sicherlich die beste Halbzeit von uns in dieser Saison“, so der Trainer. Der Lattenkopfball von Azimfirei sollte für die Lilien nach einer halben Stunde aber als Warnung gelten. Fünf Minuten später bestrafte Daniel Ungar einen SSV-Ballverlust mit dem Ausgleich. Nach dem Wechsel drückte Glött auf die erneute Führung, die Philipp Strehle gelang (57.). Scheppach konterte durch Georghe-Daniel Azimfirei – 2:2 (66.). Trainer Chalkidis reagierte und wechselte mit Eliah Schneider den Siegtorschützen ein: Der junge Mittelfeldakteur traf per Distanzschuss zum 2:3 (71.). Chalkidis: „Wir haben es noch gut zu Ende gebracht.“

SSV Glött: Trenker; Bacherle, Taner, B. Waidele, Ostertag, Weigl, Stutzmüller, de Almeida, Ansbacher, Martin, Brugger; D. Waidele, Guggemos, Strehle, Albano, Schneider, Schmid, Wiedemann Tore: 0:1 Philipp Strehle (2.), 1:1 Daniel Ungar (35.), 1:2 Ph. Strehle (57.), 2:2 Georghe-Daniel Azamfirei (66.), 2:3 Eliah Schneider (71.) SR: Dennis Walter (SC Altenmünster) Zuschauer: 100

Holzheim - TG Lauingen 3:3

In einem umkämpften Derby steckte der SVH nie auf und sicherte sich nach 1:3-Rückstand noch das Remis. Holzheim machte es den spielstarken Gästen von Anfang an mit disziplinierter Arbeit gegen den Ball schwer und ging durch den verwandelten Strafstoß von Kapitän Johannes Scheider in Führung (Foul an Louis Dietrich/11.). Ein Distanzschuss von Timur Cukur (30.) und Venhar Neziris Tor (41.) brachten die Pausenführung für Türk Gücü. Als Holzheim nach einem eigenen Freistoß zu weit aufgerückt war, konterten die Lauinger zum 1:3 (Cukur/68.). Wer glaubte, die Partie wäre damit entschieden, täuschte sich. Nie aufsteckenden Aschberglern gelang durch Timo Allmis der Anschlusstreffer (72.). Als gegen Ende die Emotionen hochkochten, zeigte der Referee in Minute fünf der Nachspielzeit bei einer TGL-Unsportlichkeit auf den Punkt. Pascal Petermann verwandelte den Elfer sicher zum umjubelten 3:3. (bg)

SV Holzheim: Heimbach; Scheider, D. Peter, Geißler, Feistle, T. Allmis, Miller, Granzer, Dietrich, N.N., Rupp; Petermann, L. Peter, Mohammadi, S. Allmis, Brandt Türk Gücü Lauingen: Dülger, Wiedenmann, Tufan, Er, Bal, Ellici, Enes Arslan, Kaya, Yüce, Askar, Neziri (52. Nuh Arslan); Babur, Cukur, Subasi, Safak, Nuh Arslan Tore: 1:0 Johannes Scheider (11./FE), 1:1 Timur Cukur (30.), 1:2 Venhar Neziri (41.), 1:3 Timur Cukur (68.), 2:3 Timo Allmis (72.), 3:3 Pascal Petermann (90.+5/FE) Rot: Jonas Wiedenmann (90.+9/TGL) SR: Florian Kempter (SSV Ulm) Zuschauer: 165

FC Lauingen - Thannhausen 1:3

Durch diese Heimschlappe fällt der FCL vorerst ins Tabellenmittelfeld zurück. Die Abwehr bekam Thannhausens Capar-Brüder nie in den Griff. Torjäger Ibrahim Capar traf nach gutem Spielzug zum überfälligen 0:1 (16.). Einen herrlichen Steckpass von Christoph Marek schob Stefan Pertler überlegt zum 1:1 ins lange Eck (24.). Gerade, als sich der Gastgeber zu fangen schien, nutzte Meric Capar einen Lapsus der FCL-Hintermannschaft – 1:2 (35.). Thannhausen kam stärker aus der Kabine, die Zuschauer sahen nun einen Herbstkick mit viel Kampf und Krampf. Stefan Pertler verpasste nach schnellem Freistoß und Flanke von Felix Egger den Ausgleich (52.). Die Hausherren versuchten nochmals alles, aber die TSG entschied die Partie durch das 1:3 von Darijo Gramaca (82.). (fsch)

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Hummel, Marek, Kasakowski (69. Grandel), Strak, Almur (45. Egger), Lauft (66. Garmatter), Gashi (45. Klose), Pertler, Hander (45. Gentner) Tore: 0:1 Ibrahim Capar (16.), 1:1 Stefan Pertler (24.), 1:2 Meric Capar (35.), 1:3 Darijo Gramaca (82.) SR: Leon Löffler (FC Medlingen) Zuschauer: 150