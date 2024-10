Das „Wirtshaus Becher“ wird im November am Lauinger Marktplatz eröffnen

Im November ist es so weit. Dann wird das „Wirtshaus Becher“, wie es auch in Zukunft heißen wird, am Lauinger Marktplatz die große Neueröffnung feiern. Der Lauinger Stadtrat Bernd Schwenk hatte das Gebäude im vergangenen August gekauft und das Traditionsgasthaus samt darüberliegenden Wohnungen renoviert. Bei der Eröffnung soll ein Pferdegespann mit Bierfässern auffahren, wie man es sonst von der Wiesn in München kennt. Bis zur Eröffnung mussten jedoch einige Hürden überwunden werden.

