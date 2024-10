Gottmannshofener gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel

Karl-Heinz Artinger ist sprachlos. Der 75-Jährige aus dem Wertinger Stadtteil Gottmannshofen hat am Freitag beim Bilderrätsel unserer Zeitung einen Volltreffer gelandet. Mit seiner richtigen Antwort hat er 1000-Euro gewonnen. Karl-Heinz Artinger kann sein Glück zunächst kaum fassen. Er berichtet: „Ich mache schon seit fünf Jahren bei den Bilderrätseln mit.“ Gewonnen habe er bislang nie. Seine Frau Margit hatte deshalb schon gemeint, er solle mit dem Bilderrätseln aufhören.

Die Hartnäckigkeit beim Bilderrätsel zahlt sich aus

Doch seine Hartnäckigkeit zahlt sich nun für ihn aus. Endlich hat es mit dem Gewinn geklappt. Beim Bilderrätsel am Freitag hatte Karl-Heinz Artinger kurzzeitig gezögert. Abgebildet war eine Ratte und Wasser. Anfangs kam ihm der Begriff Maus in den Sinn. Doch schnell war für den 75-Jährigen klar, dass das gesuchte Wort Wasserratte war.

Karl-Heinz Artinger bezeichnet sich als Wassermenschen

Und der Begriff Wasser passt auch gut zu Karl-Heinz Artinger. Er selbst bezeichnet sich als Wassermenschen. Immerhin wurde er in einer Stadt am Wasser, in Wilhelmshaven, geboren. Als 16-Jähriger kam er in die Zusamstadt. Der 75-Jährige geht auch heute noch gerne schwimmen, hauptsächlich ins Wertinger Freibad. Mit dabei sind meist seine Frau und seine zwei Enkel.

Viele Wertinger kennen den ehemaligen Geschäftsmann. Karl-Heinz Artinger hatte ein Elektrofachgeschäft in der Zusamstadt eröffnet und viele Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau geführt. Mittlerweile kümmert sich sein Sohn um den Betrieb.

Er wird weiterhin Rätsel lösen

Rätsel lösen wird er übrigens auch weiterhin. Jeden Tag füllt Karl-Heinz Artinger das Kreuzworträtsel in der Zeitung aus. Meist schafft er alle Spalten. Nur manchmal, wenn etwa bestimmte Maler gesucht werden, muss er den Computer befragen.

Karl-Heinz Artinger, der drei Kinder und fünf Enkelkinder hat, weiß bislang nicht genau, was er mit den 1000 Euro machen wird. „Vielleicht spare ich den Gewinn oder ich mache mit meiner Frau eine Reise, mal sehen.“