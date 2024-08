Als wäre er nie aus Gundelfingen weg gewesen

Die erste „englische Woche“ geht für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen mit dem Heimspiel gegen den SC Olching am Samstag (17 Uhr) zu Ende. Dass nach dem 2:1-Sieg beim FV Illertissen II nur ein Regenerationstraining und ein freier Tag dazwischen lagen, bereitet Cheftrainer Thomas Rudolph etwas Sorgen: „Wir hatten ja nur eine verkürzte Vorbereitung, daher ist die Belastung schon sehr hoch.“

Doch für Maximilian Braun ist das weniger bedeutsam: „Wir haben jetzt drei Siege geholt. Das zeigt doch, dass eine verkorkste Vorbereitung wenig zu sagen hat.“ Wobei der 29-Jährige immerhin eine Sommerpause hatte. Vergangene Saison spielte er für den SV Untermenzing und stieg mit den Münchner Stadtteilkickern in die Bezirksliga auf, mit Zweitspielrecht lief er zudem für den Bezirksligisten FC Günzburg auf.

Gundelfingen „ist was anderes“

Nach seinem Abstecher in die Landeshauptstadt ist Braun wieder an die Donau gezogen. „Das war für später eh geplant, nun ging es einfach schneller, weil wir Nachwuchs erwarten“, verrät der Routinier. Und als sich die Chance bot, auch wieder für den FC Gundelfingen aufzulaufen, zögerte er nicht lange. „Der FCG ist mittlerweile so was wie mein Heimatverein geworden. In Untermenzing und Günzburg hat es zwar auch Spaß gemacht, doch Gundelfingen ist noch mal was anderes. Die Kumpels sind ambitionierter, was mir entgegenkommt. Ich kann selbst im Training kein Spiel verlieren.“ Ein weiterer Unterschied sei die hohe Eigenmotivation. „Das beste Beispiel ist doch, wie sich Jan-Luca Fink Schritt für Schritt zurückkämpft, zusätzlich zum normalen Training“, sagt Braun und deutet auf den Kapitän, der nebenan Kräftigungsübungen absolviert.

Solange Fink noch ausfällt, trägt Braun die Gundelfinger Kapitänsbinde – so wie es bis zu seinem vorübergehenden Abschied im Sommer 2023 schon der Fall war. Integrationsschwierigkeiten hatte der Rückkehrer überhaupt nicht, „obwohl ein paar neue Gesichter da sind und wir unser Spielsystem verändert haben. Aber ich fühle mich wohl – und habe mit den Fink-Brüdern, Stefan Smolka oder Christoph Wachs die besten Freunde an meiner Seite.“ Dass er zusammen mit ihnen Erfolg haben wird, davon ist Braun überzeugt: „Mit jedem Spiel wird es besser, auch das Selbstvertrauen kommt zurück.“ Klappt es nun noch mit dem Dreier im Heimspiel gegen Olching, dann ist der Routinier vollauf zufrieden.

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Smolka, Schröttle, Anzenhofer, Weichler, Schneider, Seibold (?), Braun, Hafner, N. Sailer, L. Sailer (?), Gumpinger, Alahmed, Wachs, Caravetta, Erten

Der Gundelfinger Gegner

Das Jahr 2024 verläuft für den SC Olching alles andere als wunschgemäß. Lagen die Oberbayern zu Jahresbeginn noch aussichtsreich im oberen Tabellendrittel, gerieten sie am Ende fast noch in den Abstiegsstrudel. Nach der Winterpause landete das Team von Trainer Andreas Zorn lediglich noch zwei Siege (3:0 gegen den FC Ehekirchen, 4:1 gegen den TSV Bobingen). Entsprechend groß war die Erleichterung, dass am Mittwoch der TV Erkheim mit 2:1 bezwungen und der erste Dreier der insgesamt achten Olchinger Landesliga-Saison unter Dach und Fach war. Gegen den FCG gab es seit 2017 fünf Duelle, davon gewannen die Olchinger eines und die die Gundelfinger drei. Darunter das 4:0 im letzten Aufeinandertreffen vor knapp fünf Jahren.