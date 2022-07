Gundelfingen

Aus Mama wird Oma: Leiterin des Kinderheims hört nach 25 Jahren auf

Die "Mama" inmitten ihrer Kinder: Schwester Maria Elisabeth leitete 25 Jahre lang der Kinderheim St. Clara in Gundelfingen.

Plus Schwester Maria Elisabeth war für viele Kinder wie eine Mutter, nun wird sie für sie zur Oma. Ein Rückblick auf ihre Arbeit und die Frage, ob sie überhaupt aufhören kann.

Von Susanne Klöpfer

Eine Traube von Kindern umringt Schwester Maria Elisabeth Marschalek. Sie reden durcheinander, ein Bub erzählt stolz von seinem Tag, andere laufen etwas eingeschüchtert in der Gruppe mit. Die Leiterin des Kinderheims St. Clara in Gundelfingen hört zu, antwortet, lacht mit ihnen. In dem Trubel strahlt sie Ruhe aus. Ein Mädchen sagt: "Du darfst nicht gehen." Einige stimmen ihr etwas traurig zu.

