Kreis Dillingen

14.06.2021

Weshalb dieses Kinderheim Hilfe braucht

Plus Das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen bietet Zuflucht, wenn Eltern krank und überlastet sind. Oder wenn noch viel Schlimmeres geschah, wie im Fall von vier Geschwistern.

Von Daniela Hungbaur

Wie bekommt man diese Bilder aus dem Kopf? Der eigene Vater war es, der die Mutter erstochen hat. Vor den Augen seiner Kinder. Der junge Mann, der heute so lässig auf dem Sofa im Kinderheim St. Clara sitzt, war eines der Kinder. Er war damals gerade fünf Jahre alt. Er sieht seine Mutter am Boden liegen. Tot. Er und seine drei Geschwister standen damals von einer Sekunde auf die andere alleine da. Wohin geht man in so einer Situation? Wie geht es weiter? Kann man so etwas überhaupt verarbeiten und sich ein gutes Leben aufbauen?

