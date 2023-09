Gundelfingen

vor 48 Min.

Bahnhof in Gundelfingen wird barrierefrei: Aufzug und Rampe geplant

Plus Die Stadt gibt den Startschuss für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs bis 2027. Wie dieser aussehen könnte.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Bis 2027 sollen die Bahnhöfe im Landkreis Dillingen barrierefrei werden. Nach Höchstädt und Dillingen folgen Lauingen und Gundelfingen. Das hat die Deutsche Bahn im Mai bekannt gegeben. Um den Startschuss für die Planungen der Deutsche Bahn zu geben, stand die Stadt Gundelfingen nun vor der Entscheidung, wie der zweiseitige Zugang zu den Bahngleisen barrierefrei werden sollen. Bisher ist klar, dass die Treppen von der Bahnhofsstraße erneuert wird und es einen weiteren Aufzug von der Personenunterführung zu den Gleisen geben wird.

Mit den vorgeschlagenen Möglichkeiten der Bahn hatte sich der Bau- und Umweltschuss im Vorfeld auseinandergesetzt und eine Empfehlung an den Stadtrat gegeben, der nun darüber abstimmte. Am Haupteingang an der Bahnhofstraße entschied sich der Stadtrat für einen Aufzug links neben den Treppen. Den Unterhalt dafür wird die Bahn übernehmen. Dieser fährt in die Unterführung, von wo wiederum die Personen mit dem zweiten Aufzug zu den Gleisen gelangen können. Der anderen Option mit einer Rampe rechts neben den Treppen müsste der Fahrradunterstand weichen. Die Stadt erwartet aber eine Zunahme von Radfahrenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen