Bus mit ukrainischen Flüchtlingen in Gundelfingen angekommen

20 Personen, darunter auch Kinder, sind in der Nacht auf Montag in Gundelfingen angekommen. Auch Katzen wurden registriert.

Zweimal waren die Verantwortlichen und die vielen Ehrenamtlichen vorbereitet und haben gewartet. Doch zweimal hat es nicht geklappt. Die in Bussen angekündigten ukrainischen Flüchtlinge sind nicht im Landkreis Dillingen angekommen. Doch nun gibt es gute Nachrichten, wie Peter Hurler, Pressesprecher am Landratsamt Dillingen, am frühen Montagmorgen mittelt. Laut Hurler ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.50 Uhr ein Bus mit ukrainischen Flüchtlingen in der Kreissporthalle in Gundelfingen angekommen.

Gesundheitsamt testet, Ausländerbehörde registriert

Der Bus, der Sonntagabend gegen 19.00 Uhr am Flughafen Tegel in Berlin abgefahren ist, hatte 20 Erwachsene, vier Kinder und zwei Katzen an Bord. Den Personen wurde nach Ankunft der Schlafplatz zugeteilt und es wurden Hygieneartikel ausgegeben, heißt es weiter. Am Montagvormittag erfolgt durch die Ausländerbehörde die Registrierung, durch das Gesundheitsamt die Testung und das Team Asyl bereitet die Abverlegung in dezentrale Unterkünfte beziehungsweise zu Privatpersonen vor.

Drei Busse waren für den Landkreis Dillingen angekündigt

Auch dieses Mal habe die Kommunikation funktioniert. So haben der Kreis am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr die Information erhalten, dass nur ein Bus mit der genannten Anzahl an Personen die Kreissporthalle anfahren werde. So konnten nur die tatsächlich benötigte Verpflegung, sprich das Frühstück, bestellt werden. Hurler: "Bis dahin waren drei Busse mit insgesamt 146 Personen angekündigt, die zwischen 3 und 4 Uhr in Gundelfingen hätten ankommen sollen." (pm, sb)

