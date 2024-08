Dem FC Gundelfingen gehen die Alternativen aus

Dass der Moment kommen würde, war den Fußballern des FC Gundelfingen klar. Trotzdem ärgerte sich Trainer Thomas Rudolph, dass es für die Grün-Weißen beim FC Kempten mit 1:2 (1:1) die erste Saisonniederlage in der Landesliga Südwest gab. „Denn in der ersten Halbzeit hätten wir den Sack schon zumachen können, ja vielleicht sogar müssen“, klagte Rudolph.

Schon nach wenigen Sekunden tauchte Monther Alahmed vor dem FCK-Tor auf, konnte Keeper Christoph Siebken jedoch nicht bezwingen. Wenig später brachte Alahmed im Fallen den Ball scharf vors Tor, wo Sturmpartner Deniz Erten einen Schritt zu spät kam. Das fatale an der Szene: Alahmed hatte bei der Vorlage noch etwas abbekommen. „Es ging nicht mehr“, deutete der Iraker auf seinen Rücken, wo ihn ein gegnerisches Knie getroffen hatte. „Das ist extrem ärgerlich, dass wir schon wieder wegen einer Verletzung umstellen mussten“, schüttelte Trainer Rudolph den Kopf. Noch dazu, weil es wieder einen Spieler traf, der im Angriff auflaufen kann. Und dort gehen den Gundelfingern allmählich die Alternativen aus, weshalb mit dem eingewechselten Christoph Wachs ein Mittelfeldspieler vorne ran musste.

Schnelle Gundelfinger Führung

Trotzdem durften die Gärtnerstädter wenig später jubeln. Verteidiger Elias Weichler hatte einen abgewehrten Ball außerhalb des Strafraums direkt genommen und flach im Toreck versenkt (13.).

Zwar glichen die Oberallgäuer schon sieben Minuten später wieder aus, als ein abgefälschter Ball Alexander Seifert vor die Füße fiel und dem Torjäger das 1:1 ermöglichte, doch in der rassigen Partie hatte der FCG danach weitere gute Chancen. Insbesondere Deniz Erten, der seiner Form augenscheinlich hinterherläuft und wenig Bindung zum Spiel findet, vergab gleich zweimal. Erst wehrte Keeper Siebken an, beim zweiten Mal war Erten am Schlussmann schon vorbei, doch die Kugel wurde auf der Linie abgewehrt. „Wir machen aus dem Spiel heraus einfach keine Tore“, ärgerte sich Abwehrchef David Anzenhofer, der ebenfalls noch zum Abschluss kam, allerdings die Kugel nicht an Siebken vorbei brachte.

Keine Antwort des FC Gundelfingen

Mit dem zweiten Abschnitt war Coach Rudolph weit weniger zufrieden: „Da war zu viel Zufall dabei und zu wenig Fußball.“ Allerdings nicht auf Kemptener Seite, denn das Siegtor war klasse. Luca Wollens hatte ein Solo gestartet, den richtigen Moment fürs Abspiel auf Bahadir Yilmaz gefunden – und Letzterer schob die Kugel ins lange Eck (57.). Darauf fanden die Gundelfinger in der Folge keine Antwort mehr.

FC Kempten: Siebken – A. Mekhimar, Graf, M. Mekhimar, Holzer – Wollens, Wilke, Ogger (82. Rathgeber), Yilmaz (80. Echtler) – Dillinger (74. Alkan), Seifert (90. Mayer)

FC Gundelfingen: Werdich – Schröttle, Anzenhofer, Weichler – Schneider, L. Sailer (76. Gumpinger), Braun, Hafner, N. Fink (54. N. Sailer) – Erten (65. J. Fink), Alahmed (10. Wachs, 85. Rudolph)

Schiedsrichter: Wolf (TSV Dietramszell) Tore: 0:1 Weichler (13.), 1:1 Seifert (20.), 2:1 Yilmaz (57.) Gelbe Karten: Graf / Schröttle, Hafner, J. Fink Zuschauer: 145