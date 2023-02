Die Glinken feiern in Gundelfingen großes Jubiläum

Schon sieben mal elf Jahre lang prägen „Die Glinken“ den Fasching in Gundelfingen und bringen mit ihrer Partner-Faschingsgemeinde auch internationales Flair in die Gärtnerstadt.

Schon sieben mal elf Jahre lang prägen „Die Glinken“ den Fasching in Gundelfingen und bringen mit Hofball und Prunksitzung festliches Flair in die Gärtnerstadt. Beim Jubiläumsball 2023 braucht es denn auch zwei Runden, um die überwältigende Vielzahl an großen und kleinen Prinzenpaaren aus 77 Jahren auf der Bühne zu präsentieren.

Gerhard Kleiber, der ehemalige langjährige Vorsitzende des Gundelfinger Faschingsvereins, ruft bei den Besucherinnen und Besuchern in der voll besetzten Brenzhalle viele Erinnerungen wach: Darunter ganz persönliche. Er berichtet von der Aufregung in den Familien, deren Kinder als Prinzenpaar beim Showtanz oder bei der Garde in glitzernden Kostümen auf der Bühne standen. Oder von der Freude bei denen, die als kleiner Hofnarr oder Gardemädchen begannen und schließlich als große Regenten mit ihrem Hofstaat durch eine glanzvolle Faschingssaison führten.

An ihren Anfängen ignorierten die Glinken gleich mal die Sperrstunde

Seit dem Jahr 1947 stand in Gundelfingen fest, dass endlich wieder mit der Fastnacht begonnen werden soll, schildert Gerhard Kleiber aus der langen Chronik der Glinken. Schon damals ließ man sich trotz Sperrstunde nicht mehr vom Feiern abbringen und verlängerte den ersten Faschingsball ganz einfach bis 6 Uhr morgens. Mit enormem ehrenamtlichem Engagement haben sich die Glinken seither dafür eingesetzt, dass Gundelfingen zur Faschingshochburg wurde, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

26 Bilder Die Glinken feiern zu ihrem 77. Geburtstag eine rauschende Party Foto: Johanna Hofmann

Kleiber wie auch sein Nachfolger Josef Peterle und Sitzungspräsident Engelbert Dopfer danken den vielen kleinen und großen Aktiven, die den Gundelfinger Fasching mitgestaltet haben und sich für die Zukunft des traditionsreichen Vereins engagieren. Dafür gibt es beim Jubiläumsball reichlich Ehrungen.

Auf der Bühne glänzten der große Showtanz der Glinken mit toller Weltraumshow. Foto: Johanna Hofmann

Auch die Partner-Narren aus den Niederlanden sind in Gundelfingen

Die 77 prangt auf dem Jubiläumsorden für Faschingsurgesteine wie Coni Deisler, seit 47 Jahren bei den Glinken und bekannt für scharfsinnig gereimte Büttenreden zum Stadtgeschehen. Und auch Edelbert Dopfer, selbst Jubiläumsprinz Edelbert I. vor 33 Jahren, kann seinen zahlreichen Orden einen weiteren hinzufügen. Groß ist auch die Freude bei den Glinken und ihren Gästen, dass die „Baeker Pottentaote“ wieder dabei sind. Mit dem Fastnachtsverein aus der holländischen Partnerstadt Beek besteht eine lange, intensiv gepflegte Freundschaft – „eine Partnerschaft, die sich als stark erwiesen hat“, betont deren Vorsitzender Elmar Verpoort, und freut sich mit seinem Elferrat auf mindestens weitere elf Jahre gemeinsamer, aufregender Faschingssaisons mit den Gundelfinger Glinken.

Lesen Sie dazu auch

Der Glinken-Jubiläumsball ist ein Glanzstück der Faschingssaison 2023

Ob beim umjubelten Auftritt der Jubiläumsgarde oder ulkigen Tänzen vom Männerballett, die Stimmung ist prächtig beim Publikum und den Aktiven vor und hinter der Bühne. Der Jugendshowtanz setzt ein fröhliches, buntes Signal ins Publikum mit seinen „Colours of Life“. Waghalsige Hebefiguren begeistern die Besucherinnen und Besucher beim „überirdischen“ Auftritt des großen Showtanzes der Glinken. Und natürlich bleibt keiner mehr auf den Sitzen, als die Jubiläumsgarde auf die Bühne stürmt. Überschwänglich rocken die Mädels mit den Häschen vom Männerballett, ganz flott sind auch Prinz Rick I. und Jugendprinz Kaj I. von den Baeker Pottentaote dabei. Dass die Mischung aus Bühnenshow und Tanzball passt, dafür sorgen beliebte Faschingshits der Band und die Liveshow à la „Anton aus Tirol“.

Und natürlich durfte auch der Auftritt der "Häschen" vom Männerballett nicht fehlen. Foto: Johanna Hofmann

Mit ihrem 77. Jubiläumsball ist dem Gundelfinger Traditionsverein „Die Glinken“ erneut der Startschuss in eine glanzvolle Saison geglückt – darauf ein dreifach „Glinke auf“ und „allewiel“ aus Beek!