So feiern die Glinken 7 x 11 Jahre auf dem Jubiläumsball

Plus Gerhard Kleiber war 36 Jahre Vorsitzender der Glinken. Seinen ersten Fasching erlebt Raffaele nun mit zwei Jahren. Wie das jüngste und das älteste Mitglied Fasching verbringen.

"Glinken auf" kreischt Raffaele mehrmals täglich aus vollem Herzen. Der Zweijährige aus Lauingen erlebt dieses Jahr seinen ersten Fasching. Und er ist mit Leidenschaft dabei. Kein Wunder, denn er stammt aus einer echten Faschingsfamilie. Seine Mutter Vanessa Englet-Gatti und sein Vater Rainer Englet waren 2017 das Prinzenpaar. "Damit ist damals ein Traum für mich in Erfüllung gegangen", erinnert sich die 28-Jährige, die seit 19 Jahren zu den Glinken gehört.