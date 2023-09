Erleben, feiern und lernen: Das war die GET 2023

Die Gundelfinger Erlebnistage locken am Wochenende 30.000 Besucher an. Die Aussteller und Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

Am Wochenende hat sich Gundelfingen mal wieder in eine Messestadt verwandelt. Auf dem Gelände vom Garten-Land Wohlhüter tummeln sich Besucher und Aussteller in und vor den Hallen. Eine der beliebtesten Attraktionen ist der GET-See, ein 25 Meter langer und sechs Meter breiter Pool, auf dem Kinder mit kleinen Booten des Segelclubs Dillinger Land aus Weisingen über das Wasser schippern können. Darunter auch Sonja aus Nersingen mit ihrer einjährigen Tochter Lara, die von Freund Patrick am Seil über den See gezogen wurden. "Das war schön, das hat Spaß gemacht", sagt sie, nachdem sie aus dem Boot ausgestiegen sind. Von den Gundelfinger Erlebnistagen (GET) zeigt sie sich begeistert: "Ich dachte, das wäre viel kleiner, aber es gibt viel für Kinder." Patrick, der neben ihr steht, pflichtet ihr bei. Der Düsseldorfer besucht an diesem Wochenende einen Freund in Gundelfingen und ist gleich den zweiten Tag schon auf der Messe. Die Mitglieder des Segelclubs Manfred Orywol und Norbert Latmayr legen im Akkord Rettungswesten an.

Gegenüber vom GET-See stehen die Kinder von Dominique Schneider aus Gundelfingen neugierig um einen Schaukasten mit Bienen herum. In dem Gewusel versuchen Elias, Emma und Felix, die Bienenkönigin zu finden. Michael Hofmann vom Imkerverein Gundelfingen erzählt ihnen dabei mehr über die Bienenvölker. Die Familie Schneider ist sogar schon den zweiten Tag mit dem Rad zu den Erlebnistagen gefahren. Die Kinder wollten unbedingt wegen des Kinderschminkens hierher. "Die GET ist immer wieder ein Highlight – alle zwei Jahre", sagt Dominique Schneider und lächelt.

GET in Gundelfingen: Hüfburgen, Bootstouren und Modenschau

Der Sonntag, der dritte und letzte Tag der GET, ist den Familien gewidmet. Darüber freut sich auch Nadine Schmalberger aus Lauingen. Ihr Mann arbeitet auf der Messe, während die Kinder Madita und Julian im Hüpfburgenpark herumspringen. "Es ist super viel los und größer als gedacht", sagt die Mama. Bisher waren sie schon auf dem Karussell und haben etwas Süßes genascht. Der Besitzer der Hüpfburgen Danijel Vasiljevic aus Haunsheim bewahrt die Ruhe zwischen den herum stürmenden Kindern. Vor einem dreiviertel Jahr hat er mit dem Verleih von Hüpfburgen begonnen. Auf die Idee kam er durch seine Kinder, die die drei bunten Hüpfburgen ausgesucht haben. Vasiljevic bestätigt, während er aus dem Schatten heraus die Kinder im Blick hat: "Der Andrang ist die letzten Tage sehr, sehr hoch."

70 Bilder Winkendes Tesla-Auto und Sport mit VR-Brille: Die GET in Bildern Foto: Karl Aumiller, Susanne Klöpfer, Berthold Veh

Und nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besuchermassen kommen am Sonntag bei den sommerlichen Temperaturen in und vor den Messehallen, die eigentlich Gewächshäuser des Garten-Lands sind, ins Schwitzen. Trotzdem sind am Sonntag noch mal viele Menschen zur GET gekommen. Glücklich darüber ist besonders der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung (WV) Gundelfingen, welche die Erlebnistage zum elften Mal ausrichtet, Bernhard Schalk. "Es ist sensationell, die Menschen haben riesigen Spaß", sagt er. Eine solche Messe in einem Blumenparadies sei einmalig. Besonders mit der neuen Halle, die es dieses Jahr erstmals gebe, sei das Gelände noch größer. Man habe bereits Anfragen von Betrieben über den Landkreis Dillingen hinaus erhalten.

30.000 Besucher auf der GET: WV-Vorsitzender Schalk findet das "sensationell"

Auch Garten-Land-Chef Thomas Wohlhüter ist euphorisiert. "Es ist mega", sagt er mit Blick auf das Gelände und fügt hinzu: "Ich bin überrascht vom Andrang und der positiven Resonanz." Nur das Wetter sei etwas zu heiß, da komme man in den Gewächshäusern etwas ins Schwitzen. Die 2000 Parkplätze seien zum Mittag fast alle belegt, weitere hunderte Räder ständen vor dem Garten-Land. "Wir schätzen, dass wir heute die 30.000-Besucher-Marke knacken", vermutet Schalk. Ziel sei es, mehr Besucher als auf der Augsburger afa zu haben. Dort waren im Februar 27.500 Menschen – an drei Tagen in Gundelfingen wurde diese Marke geknackt. Darüber freut sich auch Bürgermeister und GET-Schirmherr Dieter Nägele: "Für unsere Wirtschaft ist das eine hervorragende Werbung."

Lesen Sie dazu auch

Neben den Ausstellern punkten bei den Besuchern auch die Gastronomie und das Programm. Die Tanzgruppen "Crazy" und "Spice" vom TV Gundelfingen animieren die Gäste in der Festhalle am Samstag und Sonntag zum Mittanzen. Neben der Gundelfinger Stadtkapelle begeistert die Fanfare Brass Band Lauingen auf der Bühne. Das Modegeschäft RosnRot aus dem Gundelfinger Rosenschloss verzaubert mit einer Modenschau von Braut- und Kommunionkleidern. Auch beim Herbstfest des Garten-Lands am Samstagabend wurde ausgelassen bis nach Mitternacht gefeiert. Das bayerische Weiberkabarett "PrimaTonnen", dessen Auftritt der Historische Bürgerverein organisiert hatte, begeisterte zum Abschluss am Sonntagabend das Publikum.