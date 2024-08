FC Gundelfingen: Ein Tor gegen die Müdigkeit

Leon Sailer kam schon sichtlich auf dem Zahnfleisch daher. Für den 22-Jährigen war es schließlich erst der zweite Startelfeinsatz seit Februar, monatelang war er mit verschiedenen Verletzungen ausgefallen. Mit Debütant Neo Fähnle stand sogar schon Ersatz parat, da kam Sailer noch einmal an den Ball – und Sekundenbruchteile später war alle Müdigkeit verflogen. Jubel war stattdessen angesagt. Denn Sailer versenkte die Kugel im Tor des TSV Jetzendorf und brachte mit dem 2:0 seinen FC Gundelfingen im Wiederholungsspiel der Landesliga Südwest endgültig auf die Siegerstraße. Am Ende hieß es sogar 3:0 (1:0) für die Kicker aus der Gärtnerstadt, die damit Jetzendorf wieder an der Tabellenspitze ablösten.

Schnelle Führung für Gundelfingen

Sailer hatte die Gundelfinger nach 57 Sekunden schon in Führung geschossen, wie beim 2:0 kam das entscheidende Zuspiel von Jonas Schneider. „Damit ist unser Schachzug voll aufgegangen“, freute sich ihr Trainer Thomas Rudolph, der angesichts des Engpasses im FCG-Sturm den defensiven Mittelfeldspieler in die Spitze beordert hatte. „Leon bringt die Robustheit und die Körpergröße mit, um gegen Jetzendorf zu bestehen“, hatte sich Rudolph erhofft.

Dass es mit einem Doppelpack so gut klappt, davon war der neue Stürmer selbst überrascht. „Es war schon ungewohnt, wenn du ständig einen Gegner im Rücken hast. Aus dem Mittelfeld dachte ich mir oft: Was machen die da vorne eigentlich? Jetzt weiß ich es“, berichtete Leon Sailer über den Erkenntnisgewinn.

Nicht aufgegangen ist derweil der Plan von Jetzendorfs Coach Stefan Kellner, der wusste, „dass Gundelfingen gut loslegt“. Bei der abgebrochenen Partie eine Woche zuvor hatte Felix Hafner nach acht Minuten eingenetzt, diesmal schaffte es Sailer noch schneller. „Wobei wir – und die Geschichte wiederholt sich – dann nachlegen müssen“, bemängelte FCG-Trainer Rudolph. Leon Sailer verpasste das mögliche 2:0, und nachdem die Jetzendorfer beim Kopfball von Stefan Stöckl den Ausgleich hatten liegen lassen (27.), knallte Gundelfingens Elias Weichler den Ball noch an den Pfosten (35.). Außerdem wurde der Kopfball des jungen Noah Sailer auf der Jetzendorfer Torlinie abgewehrt (29.).

Kleine Delle im Spiel des FC Gundelfingen

Nach der Pause drehten die Oberbayern in der bissigen, sehr körperbetont geführten Partie auf. „Da mussten wir echt leiden. 20 Minuten lang hatten wir eine echte Delle in unserem Spiel“, blieb Coach Rudolph keineswegs verborgen. Nicht nur bei Leon Sailer schwanden angesichts der fehlenden Wettkampfpraxis mehr und mehr die Kräfte und die Jetzendorfer freuten sich schon über den Ausgleich. Allerdings hatte Alexander Beiz bei seinem Abstauber im Abseits gestanden (55.).

Doch im Gegensatz zu den ersten Saisonwochen tun sich beim FCG mittlerweile personelle Alternativen auf. „Wir konnten von der Bank nachlegen“, freute sich Rudolph. Nur im Sturm wollte er Sailer noch nicht erlösen, weshalb der noch das 2:0 erzielen konnte. Sein „Ersatz“, der U23-Stürmer Neo Fähnle, bereitete gleich noch das 3:0 vor – durch den Kopfball von Christoph Wachs, der ebenso gerade von der Bank gekommen war.

FC Gundelfingen: Werdich – Schröttle, Anzenhofer, Weichler – Schneider, N. Sailer (90.+1 Wachs), Braun, Hafner (61. Seibold), N. Fink (61. J. Fink) – L. Sailer (84. Fähnle), Erten (65. Alahmed)

TSV Jetzendorf: Strohmeier – Kirmair, Geuenich, Kothmair, Rist (73. Nuhanovic) – Th. Nefzger (63. Donnert), W. Beiz, A. Beiz (56. Grauvogl), S. Nefzger – Frank, Stöckl

Schiedsrichter: Wörz (TSV Friesenried) Tore: 1:0 L. Sailer (1.), 2:0 L. Sailer (82.), 3:0 Wachs (90.+1) Gelbe Karten: Schneider / Rist, Kothmair, A. Beiz Zuschauer: 480