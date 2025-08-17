Flugplatzfest in Gundelfingen lockt Tausende Besucher

„Jetzt gewitterts“, sagt Albert Gerstmayr und deutet etwas skeptisch in Richtung Westen. Dort, noch weit hinter Sontheim, baut sich an diesem Samstagnachmittag gerade eine Regenfront auf. Die kann der Vorsitzende des LSV Gundelfingen im Moment nicht gebrauchen. Denn der Luftsportverein feiert just an diesem Wochenende sein traditionelles Flugplatzfest. Dabei will der Verein den Gästen ein ganzes Arsenal an Fliegern präsentieren und am Boden und vor allem in der Luft für Begeisterung sorgen. Denn für die Flugbegeisterten ist der Blick aus der Vogelperspektive auf den Landkreis, auf die Donau, auf die Donaustädte, auch auf die Türme des Kernkraftwerks ein einmaliges Erlebnis.

Der Andrang am Sonntag war dann enorm. Tausende kamen, viele mit ihren E-Bikes, nicht wenige mit dem Auto und einige sogar mit dem Flieger. Im Minutentakt starteten und landeten nun die Maschinen. Im Segelflieger, Ultraleichtflieger oder zwei- beziehungsweise viersitzigen Propellerfliegern konnten die Gäste, darunter viele Kinder mit ihren Eltern oder Oma und Opa, die Heimat aus einigen Hundert Metern Höhe bewundern.

160 Liter Superbenzin passen in den Tank

Fluglehrer René Groiß nimmt unseren Reporter mit in die Lüfte. Foto: Hans Gusbeth

Schon am Gewitter-Samstag durfte der DZ/WZ-Reporter ran. „Der Regen wird uns treffen, aber er kommt nur langsam voran“, beruhigt der LSV-Chef den Berichterstatter, den er spontan zu einem Rundflug einlädt. „Es rumpelt bereits“, wird wenig später René Groiß, der erfahrene Fluglehrer, sagen, als in der Ferne Donnergrollen zu hören ist. Groiß nimmt uns mit in seiner knallgelben Propellermaschine RG7, bis zu 360 km/h schnell und „kunstflugfähig“, wie er stolz verrät. 160 Liter Superbenzin passen in den Tank. Damit kann er fünf Stunden lang fliegen. Rund 1500 Kilometer sind möglich. So weit will der Reporter gar nicht. Dennoch wird es ihm etwas mulmig – als der Pilot tiefenentspannt, ausgerechnet in Richtung Regenfront fliegt und kurz darauf die ersten Tropfen auf der Windschutzscheibe seines Fliegers aufprallen.

Doch René ist die Ruhe selbst, vom Tower hat er längst die wichtigsten Informationen erhalten. Er dreht vor der Front nach Süden ab, erläutert dabei jeden seiner Handgriffe, die er wie im Schlaf zu beherrschen scheint. Selbst auf die naivsten Laienfragen („Hat die Maschine eine Bremse“) hat er eine Antwort: „Ja, sie hat“. Auf dem grünen Bildschirm vor mir ist ein gestrichelter Kreis, um das Kernkraftwerk zu sehen. „Das sind die roten Linien, die wir nicht überfliegen dürfen“, erklärt der Fluglehrer geduldig. Souverän steuert er an den Kühltürmen vorbei, um dann zwischen Lauingen und Dillingen wieder in Richtung Norden zu drehen.

Unerschrocken hält der Pilot auf die Regenfront zu. Wer genau hinsieht, erkennt auf dem Display vor unserem Reporter die roten Kreise, die das Kernkraftwerk markieren. Foto: Hans Gusbeth

Was für ein Anblick: rechts die Dillinger Basilika, links der Lauinger Schimmelturm und überhaupt, wie sich die Donau unter dem weißblauen Himmel durch die Landschaft schlängelt. Der mulmige Moment ist längst einem Reinhard Mey-Gefühl gewichen: „Über den Wolken…“. Dabei fliegen wir weit unter ihnen, aber auch hier „muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. Schließlich sieht man unter den Wolken mehr, freier Blick über das grüne Donautal. Ein Erlebnis, das am Sonntag Hunderte von Flugbegeisterten nacherleben. Kein Wunder, dass der Beginn des Lied-Refrains zu einem, im wahrsten Sinne des Wortes, geflügelten Wort wurde.

So sieht man die Heimat nicht jeden Tag

Fantastischer Blick auf Lauingen: Links die Donaubrücke, rechts der Faiminger Stausee. Foto: Hans Gusbeth

Viel zu schnell ist der kurze Flug zu Ende. Sicher mit beiden Beinen auf der Erde, bemerkt der Reporter am Samstagnachmittag etwas Hektik auf dem Flugfeld. „Es könnte Hagel dabei sein“, meint Groiß mit Blick auf die Regenfront und bringt mithilfe von Vereinskameraden seinen gelben Adler in Sicherheit. Jetzt wird verständlich, warum im Funkverkehr während des Fliegens von anderen Fliegern „Kurs Nördlingen“ angegeben wurde. Dort gab es keine Gewitterwolken und auch keine Gefahr von Hagel. Denn für die Leichtflugzeuge ist Hagel so ziemlich das Unangenehmste. Leichtbaumaterialen wie die Kohlefasern bei der RG7 sind hier äußerst empfindlich. „Über Nacht konnten wir die Flieger alle bei befreundeten Vereinen unterbringen“, freut sich Albert Gerstmayr über die Vereinssolidarität.

Icon Galerie 18 Bilder Das Flugplatz in Gundelfingen verwandelt sich am Wochenende in ein Festgelände. Und dort gibt es einiges zu erleben.

Am Sonntag sind alle Flieger wieder zurück und noch mehr Maschinen von fliegenden Gästen, die ihre Raritäten vor den Augen der Gäste parken. Von Gewitterwolken ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Schon nach dem Feldgottesdienst reißt der Himmel auf. Den 15-minütigen Rundflügen über das heimatliche Donautal steht nichts mehr im Wege. Viele nutzen die Möglichkeit und erleben die Heimat, wie man sie nicht alle Tage sieht. Und wer sich nicht in die Lüfte traute, konnte sich bei Spanferkelbraten, Kaffee und Kuchen und musikalischer Unterhaltung durch die Fanfare Brass Band auch so entspannen.