Gundelfingen feiert das erste „Festival der schrägen Töne“

Am vergangenen Samstagabend verwandelte sich die Obere Bleiche in Gundelfingen in einen Ort voller närrischer Magie. Warme Beleuchtung, zahlreiche Stände und die unterschiedlichsten Guggenmusikgruppen begeisterten die Gäste. Zum ersten Mal fand die Gundelfinger Narren-Nacht statt, die der Historische Bürgervereins (HBV) und die Interessengemeinschaft Gundelfingen Fasenacht (IGF) auf die Beine gestellt haben.

Den Auftakt des Festes machte die Guggermusik Schwoba Gwiddr Oberkochen. In ihren neuen, farbenfrohen Kostümen präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm, das sofort für Begeisterung sorgte und Jung wie Alt in seinen Bann zog. Ihre energiegeladene Performance legte den Grundstein für einen Abend, der von zahlreichen Höhepunkten geprägt war.

Zahlreiche Musikalische Höhepunkte bei der Gundelfinger Narren-Nacht

Es folgten weitere musikalische Höhepunkte durch die zehn Guggenmusik-Gruppen: Die Lauinger Fanfare Brassband ließ etwa mit kraftvollen Bläserklängen das Herz der Besucher höherschlagen, während die Hexen Schelmaheck Bächingen und die Lumpenkapelle Aitrach mit traditionellen und modernen Einlagen für zusätzliche Stimmung sorgten. Eine harmonische Verbindung aus Brauchtum und zeitgemäßem Fasnachtseifer.

Zahlreiche Gäste besuchten die erste Gundelfinger Narren-Nacht. Foto: André Kiener

Ein weiteres Highlight des Abends war das spektakuläre Entzünden des Hexenfeuers. Ein feierlicher Moment, der dem Event seinen mystischen Charakter verlieh und die Zuschauer staunend zurückließ.

Den Auftakt des Festes machte die Guggermusik Schwoba Gwiddr Oberkochen. Foto: André Kiener

Mitorganisator Walter Hieber vom HBV zeigte sich sichtlich beeindruckt vom „Festival der schrägen Töne“: „Wir sind sehr stolz auf diese erstklassige Show, die Groß und Klein gleichermaßen in ihren Bann gezogen hat. Die stimmungsvolle Atmosphäre und der Gemeinschaftsgeist, den wir an diesem Abend erleben durften, sind ein wunderbares Zeichen dafür, dass unsere Fasenacht-Tradition in Gundelfingen auf einem sehr guten Weg ist.“

Hunderte Besucherinnen und Besucher auf der Oberen Bleiche in Gundelfingen

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten zur Walkmühle, um einen Abend voller Musik, Tradition und Gemeinschaft zu erleben. Wie viele genau, das kann Hieber gar nicht sagen, „das war ein Kommen und Gehen“. Er schätzt, dass mehrere Hundert Gäste dem „Festival der schrägen Töne“ beigewohnt haben. Auch das Wetter hat gehalten, ein weiterer Pluspunkt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen verlagerte sich das närrische Treiben zu späterer Stunde immer mehr in den warmen Bleichestadel, wo bis spät in die Nacht weitergefeiert wurde.

Das Hexenfeuer trägt viel zum Ambiente der Narren-Nacht bei. Foto: André Kiener

Die erste Gundelfinger Narren-Nacht symbolisierte den gelungenen Auftakt einer neuen Tradition in Gundelfingen, bei der Kultur, Musik und Gemeinschaft in perfekter Harmonie zusammentreffen. Mit dem diesjährigen Erfolg blicken die Organisatoren optimistisch in die Zukunft. Die nächsten Fasenacht-Veranstaltungen sind bereits in Planung und halten weitere Überraschungen der Gundelfinger Narren in den kommenden Jahren bereit.

Zahlreiche Gäste besuchten die erste Gundelfinger Narren-Nacht. Foto: André Kiener