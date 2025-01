Matkey folgt im Sommer auf Stegner

Im Sommer 2021 hatte Peter Stegner die U23 des FC Gundelfingen übernommen, vier Jahre später gibt er den Trainerposten bei den Kreisliga-Fußballern wieder ab. Am Ende der laufenden Runde wird der 39-Jährige die Verantwortung an Peter Matkey abgeben, der aktuell noch die U19-Junioren des FCG trainiert.

Mit Gundelfingen II auf- und abgestiegen

Stegner hatte mit den Gundelfingern gleich im ersten Jahr den Bezirksliga-Aufstieg geschafft, bitter war der Abstieg nach zwei Jahren durch die Niederlage im Relegationsspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren (1:2. n. V.). Doch den Rückschlag verkraftete Stegner mit seinem Team gut, aktuell spielt die U23 wieder um die Kreisliga-Meisterschaft gut mit. Was der scheidende Coach ab dem Sommer macht, ist derzeit noch offen. Wobei Stegner weiter am Gundelfinger DFB-Stützpunkt arbeiten will und auch im BFV-Nachwuchsleistungszentrum, dessen stellvertretender Leiter er ist, arbeiten will.

„Ob es darüber hinaus noch eine weitere Zusammenarbeit mit dem FC Gundelfingen geben wird, das muss sich in den kommenden Wochen erst noch herauskristallisieren“, erklärt Florian Strehle, der bei den Gärtnerstädtern den Übergang von den Junioren in den Erwachsenenbereich koordiniert und sich da Unterstützung durch Stegner gut vorstellen könnte.

Matkey kennt Gundelfingen gut

Der neue U23-Coach Peter Matkey kennt sein künftiges Team schon bestens. Schließlich war er bis zur Saison 2021/22 dort schon spielender Co-Trainer und stieg mit den Grün-Weißen in die Bezirksliga auf. Seit 2023 ist der 37-Jährige für die A-Junioren zuständig, mit denen er als Bezirksoberliga-Tabellenführer überwintert – und auch wegen Spielerabstellungen an den Herrenbereich im ständigen Austausch mit Stegner ist.

„Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur unseren Talenten eine Durchlässigkeit nach oben anbieten können, sondern auch unseren Trainern“, erklärt Florian Strehle. Wie jetzt Matkey war zuvor auch Stegner vor seiner Zeit als U23-Coach im Gundelfinger Juniorenlager tätig. Wer ab Juni Matkeys Arbeit bei der U19 fortsetzt, ist noch nicht abschließend geklärt.