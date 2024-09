Mittelalterfest Gundelfingen: Ritter, Rüstungen und Roulette

In Gundelfingen herrscht am Wochenende Ausnahmezustand. Die Donaustadt ist fest in den Händen von Gauklern, Rittern und Spielleuten. Drei Tage lang findet das große „Mittelalterliche Spectaculum zu Gundelfingen“ statt. Tausende Menschen sind gekommen und in eine Welt von Zechprellern, Dudelsäcken, Rüstungen und historischen Handwerkskünsten eingetaucht. Solche Mittelalterfeste, egal ob in Gundelfingen, Kaltenberg oder auf der Burg Katzenstein, leben mitunter von ihren Marktleuten. Die werfen sich stilecht in Schale, zeigen vor Ort etwa, wie geschmiedet wird, veranstalten Bogenschießen, verkaufen Hörner, Speisen oder anderes, das zur Atmosphäre beiträgt. Aber wie kommt man eigentlich dazu, so etwas zu machen? Was treibt die Marktleute an?

Eine, die bei solchen Veranstaltungen nicht fehlen mag, ist Martina Gebhardt. Die gebürtige Gundelfingerin ist beim Spectaculum bei allen Ständen ihrer Heimatstadt aktiv. Feste in der Gärtnerstadt zu besuchen und sich daran zu beteiligen, „das ist absolute Familientradition“, sagt sie. Das Schönste daran sei, „dass die Gundelfinger sich treffen. Viele Leute, die ich hier kenne, treffe ich vor allem auf Festen. Mir gefällt einfach die Geselligkeit hier. Und die Stimmung“, sagt sie. Ein Höhepunkt beim diesjährigen Mittelalterfest sei das große Angebot für Kinder, wie Schiffschaukel, Strohhüpfburgen und Mäuseroulette. Ihre Freundin Ivonne Ettenhofer ist extra aus Augsburg nach Gundelfingen gekommen. Sie findet vor allem gut, dass das Gelände weitläufig ist, denn „man kann gut herumlaufen“, sagt sie. Zudem böten die Zelte auch Schutz vor der Sonne, wenn es zu warm werde.

Für viele Aussteller in Gundelfingen hat es mit einem Hobby angefangen

Stephan vom Stand „Der Gehörnte“ – der nur Stephan genannt werden möchte – verkauft seine mittelalterlichen Gegenstände, darunter - wie der Name vermuten lässt - Hörner, die er auch auf Wunsch graviert, Schmuck und Ledermasken, hauptberuflich. „Für mich war es eigentlich erst ein Hobby, auf Mittelaltermärkte zu gehen“, erzählt er. Er habe Leute kennengelernt und dann irgendwann selbst einen Stand eröffnet, zunächst eher als Freizeittätigkeit. „Jetzt mache ich es seit 15 Jahren hauptberuflich“, sagt der Mittelalterfan aus Biberach und lacht.

Icon Vergrößern Bei Stephan von Stand „Der Gehörnte“ hat es als Hobby angefangen. Foto: Dominik Bunk Icon Schließen Schließen Bei Stephan von Stand „Der Gehörnte“ hat es als Hobby angefangen. Foto: Dominik Bunk

Auch Martin Maderer aus Büchlberg bei Passau verkauft an seinem Stand Hörner. „Es macht einfach Spaß, das ist eine riesige Gemeinschaft.“ Er erzählt von einem Weihnachtsmarkt, der komplett niedergebrannt sei, damit auch sein Stand. Das habe diese Gemeinschaft zusammen bewältigt, sich gegenseitig vor dem Ruin bewahrt. Auf 30 bis 35 Märkten stelle er jedes Jahr „alles, was mit Hörnern zu tun hat“ aus.

Auch Aussteller aus dem Landkreis Dillingen verkaufen in Gundelfingen ihre Waren

Einen verhältnismäßig kurzen Anreiseweg hat Roman Zanker aus Oberliezheim. Er ist hauptberuflich Schmied und ist auf Mittelalterfesten und Weihnachtsmärkten in ganz Süddeutschland unterwegs. „Wenn schon mal was im Landkreis ist, dann kommen wir natürlich“, sagt er. Vor Ort zeigt er live, wie sein Handwerk funktioniert und hat seine selbstgemachten Schmuckstücke aus Metall zum Verkauf ausgestellt. „Mit der Zeit kommt man mit diesem Beruf zu den Märkten.“ Im Winter biete er vor allem Kurse für Leute an, die ihren eigenen Schmuck herstellen wollen, auch etwa für die Volkshochschule Dillingen.

Icon Vergrößern Roman Zanker aus Oberliezheim ist hauptberuflicher Schmied. Foto: Dominik Bunk Icon Schließen Schließen Roman Zanker aus Oberliezheim ist hauptberuflicher Schmied. Foto: Dominik Bunk

Bei Johannes Benk aus dem Allgäu, hauptberuflich Ingenieur für Elektroniksteuerung, ist es andersherum gelaufen. Er war zuerst auf den Märkten. „Ich habe vor 25 Jahren angefangen, mich für das Hobby Mittelalter zu interessieren“, erzählt er. Dabei habe er seinen Fokus zunächst auf den Showkampf gelegt, aber „die Rüstung ist schwer und warm“, sagt der Hobby-Schmied mit einem Grinsen im Gesicht. In dieser Zeit habe er viel selbst herstellen müssen, dadurch die Grundlagen erlernt. Jetzt mache er das seit gut 15 Jahren, nach wie vor als Hobby. „Für mich ist das ein Ausgleich zum Alltag. Körperlich arbeiten, mit Leuten draußen sein, das macht einfach Spaß“, sagt der Allgäuer.