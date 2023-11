Gundelfingen

06:15 Uhr

Plastik statt Gras: Stadt fördert Kunstrasenplatz beim FC Gundelfingen

Plus Der FC Gundelfingen, TV Gundelfingen und SSV Peterswörth planen einen Kunstrasenplatz. Auch die Stadt beteiligt sich mit 95.000 Euro – doch die Grünen haben Bedenken.

Von Susanne Klöpfer

Wenn Sportler im Landkreis Dillingen auf einem Kunstrasenplatz trainieren möchten, dann gibt es bisher nur eine Möglichkeit: der Platz in Wertingen. Das könnte sich in Zukunft ändern durch das Gemeinschaftsprojekt des FC 1920 Gundelfingen zusammen mit dem TV Gundelfingen 1863 und dem SSV Peterswörth 1965. Als ein "Meilenstein für die Vereine und Mitglieder" bezeichnete der stellvertretende FCG-Fußballabteilungsleiter Michael Unger die Pläne, als diese Ende Oktober im Stadtrat vorgestellt wurden. Gebaut werden soll der Kunstrasenplatz auf dem bisherigen Rasenplatz, der im Verein auch "Koppel" genannt wird und im Eigentum der Firma Josef Gartner ist. Bisher belaufen sich die Kosten auf eine Million Euro.

Die Vereine möchten den neuen Rasen bauen, da der Spielbetrieb besonders beim FC Gundelfingen am Anschlag läuft. Besonders bei Regen und Schnee wird es für die 15 Mannschaften mit 225 Jugendspielern und 50 Bayern- und Bezirksliga-Spielern eng. Der neue Bau könnte Abhilfe schaffen. Bisher mieten die Vereine den Kunstrasenplatz in Wertingen an. Zudem können so die Rasenplätze im Winter geschont werden, es muss kein anderer Kunstrasenplatz angemietet werden und der Verein kann auch selbst Geld durch die Vermietung einnehmen.

