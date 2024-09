So könnte die Gundelfinger Grundschule erweitert werden

Der Peter-Schweizer-Grundschule in Gundelfingen geht der Platz aus, um Räume für die Ganztagsbetreuung bereitzustellen. „Die Schülerzahlen haben sich dynamisch entwickelt“, sagt Bürgermeister Dieter Nägele (FW) bei einer Sitzung des Stadtrats. Demnach würden in diesem Schuljahr 148 Schülerinnen und Schüler das Angebot der offenen Ganztagsschule (OGTS) in Anspruch nehmen. Im Schuljahr 2022/2023 seien es noch 100 gewesen. Um die Jungen und Mädchen in diesem Schuljahr unterzubringen, sei die Musikschule ausgesiedelt worden, zudem gebe es insgesamt zehn Container. „Damit ist der Platz ausgeschöpft, mehr wird es nicht geben“, sagt Nägele. Die Stadt liege aktuell bei einer Betreuungsquote von 50 Prozent, bayernweit liege diese bei 70 bis 80 Prozent. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass diese auch bald in Gundelfingen zutreffen wird. Deshalb soll es am Ende 235 Betreuungsplätze geben.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dieter Nägele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis