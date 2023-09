Zeitreise ins Mittelalter: Programm für das Mittelalterliche Spectaculum

Ritterturniere, Gaukler-Spektakel und Greifvogelschau: In Gundelfingen können Besucher am Wochenende in frühere Zeiten eintauchen. Was alles geboten ist.

Gundelfingen verwandelt sich am Wochenende vom 22. bis 24. September wieder für drei Tage in ein Mittelalterspektakel. Für Besucherinnen und Besucher gibt es unter anderem Ritterturniere auf Pferden, Greifvogelschau, Feuershows, Fanfarenzüge und Gaukler zu entdecken. Der historische Bürgerverein Gundelfingen veranstaltet mit der Gundelfinger Ritterschaft ein spektakuläres Mittelalterfest in der Hander-Arena an der Haunsheimer Straße. Und dafür hat sich der Verein einiges überlegt.

Für die Ritterturniere und andere Shows wurde die bisherige Arena vergrößert und hat jetzt mit Sitz- und Ehrentribünen bei den Ritterveranstaltungen Platz für etwa 600 Gäste. Auf dem Gelände, das zu Handers Gerüstbaufirma gehört, wird auf der Fläche entlang der Haunsheimer Straße wird ein mittelalterliches Zeltlager aufgebaut. Für den Ausschank sorgt Jürgen Wille. Und auch der Festschmaus kommt nicht zu kurz.

Ritter, Spielmann und Fanfare: Programm für das Gundelfinger Mittelalterfest

Los geht das Mittelalter-Spektakel am Freitag um 17 Uhr, wenn der Festplatz geöffnet wird. Der Bürgerwehrspiellmannszug Lauingen spielt um 18 Uhr. Darauf folgt das Forzarello Gaukeleispectacel und der Lagerumzug um 19 Uhr. Eröffnet wird das Fest offiziell um 19.15 Uhr mir Bollerschüssen, den Härtsfelder Fanfaren und Reden von Landrat Markus Müller und Dieter Nägele. Danach gibt es Unterhaltung durch den "Ewigen Spielmann", Kistlers Puppenspiel aus dem Jahr 1150 und mittelalterlicher Musik. Am Abend kann das Publikum in der Hander-Arena dem Forzarelli Fakerei-Spectacel und der Rittershow auf Pferden mit HFF-Fanfaren bei Nacht zuschauen. Um 22 Uhr folgt die Feuershow und ein zünftiges Fest im Ritterzelt. Um 23 Uhr ist dann der "Feuerzauber" eingeplant.

Am Samstag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen, mittelalterliche Musik, Mittagstisch und Besucher können über den Festplatz schlendern. Weiter geht es mit dem Programm ab 12.30 Uhr: Forzarello Gaukleispectacel, Standkonzert des Spielmannszugs Gundelfingen um 13 Uhr und Lagerumzug mit allen Teilnehmenden um 13.45 Uhr. Gegen 14 Uhr wird dann wieder die Hander-Arena geöffnet für das Forzarello Gauklei-Spectacel und die Rittershow auf Pferden mit HFF-Fanfaren. Neben Puppenspiel und mittelalterlicher Musik gibt es am Nachmittag eine Flugschau der Falkner Kühnle. Höhepunkt ist dann wieder die Gaukler-, Ritter- und Feuershow ab 20.15 Uhr in der Arena. Für Unterhaltung sorgt wieder der "ewige Spielmann" im Ritterzelt, Musik der Zechpreller und der Feuerzauber ab 23.30 Uhr.

Mittelalterliches Spectaculum zu Gundelfingen vom 22. bis 24. September

Die Gundelfinger Nachtwächter sind am Sonntag ab 10 Uhr Teil des Gottesdiensts. Ab 11 Uhr geht es weiter mit Frühschoppen, Mittagstisch, mittelalterliche Musik der Zechpreller, Forzarello Gauklei-Spectacel und dem Fanfarenzug Lauinger Mohr. Am Nachmittag gibt es wieder ein Lagerumzug, bevor nachmittags wieder Gaukler und Ritter in der Arena das Publikum begeistern ab 14.30 Uhr. Die Falkner Kühnnle zeigen ab 16.30 Uhr wieder eine Flugshow. Nach einem Nachmittag voller Musik und Unterhaltung endet das Festwochenende mit einer Feuershow um 20 Uhr. Zum Abschluss spielt der Bürgerwehrspielmannszug Lauingen und die Veranstalter halten Reden, bevor der "Feuerzauber" ab 21.45 Uhr ein letztes Mal für Staunen sorgt.

Schirmherren der Veranstaltung sind Landrat Markus Müller und Bürgermeister Dieter Nägele. Die Zufahrt zu den Parkplätzen beim Festgelände ist über die Haunsheimer Straße. Über den Auweg ist die Zufahrt zum Parkplatz für Radfahrer, Behinderte, Teilnehmer und Ehrengäste. Der "Wegzoll" für die Veranstaltung kostet fünf Euro pro Tag. Für die Rittershows zahlen Jugendliche acht Euro und Erwachsene 15 Euro. Ritterturniereintritt und "Wegzoll" kosten zusammen 15 Euro. Kinder, die kleiner als 1,30 sind haben überall freien Eintritt. Besucher im Mittelalter-Outfit erhalten einen Rabatt von zwei Euro auf Wegezoll und Eintritt. (AZ)