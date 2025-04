Die Bachhagler Koi-Karpfen haben jetzt ein neues Zuhause

Das sonst so klare Wasser im Stegbrunnen bei Bachhagel färbt sich am Wochenende braun, als die Familie Götz zusammen mit mehreren Helferinnen und Helfern und einem großen Netz die Koi-Karpfen zusammentreibt, um sie aus dem Wasser zu holen. Die Tiere wurden im vergangenen Jahr illegal in dem zu kleinen und schadstoffbelasteten Gewässer ausgesetzt, wie die Gemeinde mitteilte. Mit einem großen Kescher werden die Koi-Karpfen in Transportboxen untergebracht, um sie zu ihrem neuen Zuhause zu transportieren. Für die meisten davon ist das ein gepachteter Weiher, für zwei Fische der Teich im Garten der Zöschinger Familie.

