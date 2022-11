Ein Haunsheimer Redner begeistert mit seiner Herzensangelegenheit

Plus Andreas Seeger gewinnt beim 12. internationalen Speaker Slam das "Silent Speaker Battle". Mit seiner Rede will er den Menschen etwas Wichtiges mitgeben.

"Glück ist erlernbar. Glück ist das Ergebnis davon, wenn man einiges richtig macht." Mit diesen Worten beginnt Andreas Seeger seine Rede beim 12. internationalen Speaker Slam in Rheinland-Pfalz. Als der Haunsheimer das Publikum fragt, ob sie seine Meinung unterstützen, gehen wenig Hände hoch. In wenigen Minuten schafft der Steuerberater es, die Menschen zu begeistern und das "Silent Speaker Battle" zu gewinnen.