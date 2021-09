Dillingen

vor 31 Min.

Ex-Dillinger bewegt bei Weltrekord mit eigenem Schicksal

Plus 80 Menschen stellen beim Speaker Slam in Mastershausen eine neue Bestmarke auf. Für den ehemaligen Dillinger Thomas Klaus ist dies nach einer schweren Krankheit ein besonderer Glücksmoment.

Teilnehmer aus neun Nationen haben sich beim diesjährigen internationalen Speaker Slam um den Excellence Award in den unterschiedlichen Kategorien gestritten. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam diesmal coronabedingt in Mastershausen in Rheinland-Pfalz statt. Mit 80 Teilnehmern wurde dabei, wenn auch bis zur letzten Minute gezittert werden musste, ein neuer Weltrekord aufgestellt.

