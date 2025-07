Heilige Gräber sind im Landkreis Dillingen wieder voll in Mode

Das bekannteste Heilige Grab in der Region ist im Kloster Maria Medingen. Das Barockkunstwerk von Johann Anwander zieht auch in diesem Jahr wieder viele Menschen in die Margaretenkapelle. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren waren die Heiligen Gräber meist auf den Dachböden oder anderen Speichern verschwunden, mittlerweile sind sie bei Gläubigen wieder groß in Mode. In den Kartagen vor Ostern gehört der Besuch für viele Christen zum liebgewonnenen Brauchtum.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mode Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis