Bächinger Apfel- und Kartoffelmarkt: Von historischem Dreschen zur Obstsortenbestimmung

Nach dem Ankurbeln springt neben der Umweltstation Mooseum in Bächingen ein alter Dieselmotor an, der vor mehr als einem halben Jahrhundert gebaut wurde und fast wie ein ebenso alter Traktor klingt. Er steckt allerdings in einer Dreschmaschine aus der damaligen Zeit. Dutzende Gäste des Apfel- und Kartoffelmarktes am Sonntag beobachten, wie die Arbeiter das Getreide oben einfüllen, das unten gedroschen herausfliegt. Auf der Veranstaltungsfläche gibt es fast kein Durchkommen mehr. In der Ausstellungshalle des Mooseums wird gegessen, außen gibt es die verschiedensten Geräte und Handwerke zu bestaunen. Dazu gehört auch ein Mahlstein, an dem die Gäste ausprobieren können, Getreide zu zerkleinern, wie auch unfertige Seile, die vor Ort auf historische Weise fertiggestellt werden. Drei Alpakas beobachten das Treiben von ihrem Gehege aus und lassen sich augenscheinlich nicht davon stören.

