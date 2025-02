Höchstädt ehrt Hildegard Wanner mit einem besonderen Titel

Die Idee gibt es schon lange. Bisher hat sich Hildegard Wanner aber immer dagegen gesträubt. Nun konnte sie Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg aber überzeugen, wie er am Montag bei der Stadtratssitzung sagt. „Ich bin wirklich froh, dass sie den Titel annimmt. Denn der steht ihr zu hundert Prozent zu“, sagt er. Und seinem Vorschlag folgen an diesem Abend die Räte einstimmig – wie in allen weiteren Tagesordnungspunkten in der ersten Sitzung des Jahres.

