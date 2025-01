Baumfällung in Höchstädt sorgt für Aufsehen

Wegen eines „Umweltskandals“ – so bezeichnet es der Mann aus Steinheim – hat er sich an unsere Redaktion gewandt. Der Weg vom Dillinger Stadtteil zum Molberg nach Höchstädt zählt zu den bevorzugten Spazierstrecken des etwa 70-Jährigen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Als der Mann in diesen Tagen seinen gewohnten Weg ging, da sei ihm aufgefallen, dass in diesem Bereich „massiv abgeholzt“ wurde. „Ein kleines Wäldchen wurde dort mit Stumpf und Stiel plattgemacht“, klagt der Steinheimer. Er habe mit mehreren Menschen darüber gesprochen, die allesamt bestürzt seien.

