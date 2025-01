Diese Windkraft-Vorranggebiete könnte es im Kreis Dillingen geben

Der Regionalplan für die Region Augsburg stammt aus dem Jahr 2007 und wurde über die Jahre immer wieder weiterentwickelt. Er liest sich wie ein hoffnungsfroher Wunschzettel an die Zukunft: Natürliche Lebensgrundlagen sollen erhalten werden. So etwa Grundwasserreserven zur Sicherung des Wasserbedarfs der Region. Waldflächen sollen für das „Lokalklima“ erhalten und verbessert werden. Gleichzeitig gelte es aber auch, die Region wirtschaftlich zu stärken. Im Raum Dillingen/Lauingen beispielsweise soll die Infrastruktur ausgebaut werden, um die Standortbedingungen für Betriebe zu verbessern. Und: „Auf die verstärkte Erschließung und Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen soll hingewirkt werden.“ Der Regionalplan vereint also einen ganzen Strauß an verschiedenen, teils auch widerstrebenden Zielen. Das zeigt sich an der Fortschreibung des Plans für die Windkraft-Vorranggebiete, deren Entwurf seit Kurzem öffentlich ist.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Planungsverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis