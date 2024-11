Das Heimatmuseum liegt den Höchstädtern am Herzen

Es ist Bernhard Veh eine Herzensangelegenheit. Der frühere Kämmerer der Stadt Höchstädt nutzt am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung im Spitalforum die Chance, etwas „sehr Bedeutendes für unsere Stadt“ in den Mittelpunkt zu rücken. Es geht um die mögliche Umgestaltung und Neunutzung des alten Rathauses. Viel mehr geht es Veh darum, was mit den „wertvollen Schätzen“, die dort bislang untergebracht sind, passiert.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis