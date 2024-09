Eine Höchstädter Erfolgsgeschichte wird gefeiert

Alles begann 1949 mit einer Idee, die Josef Grünbeck hatte. Er gründete die Firma „Wasser­chemie und Apparatebau“ und handelte die ersten Jahre mit Produkten zur Wasseraufbereitung, ohne diese selbst zu produzieren. Heute, 75 Jahre später, ist die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ein modernes, mittelständisches Unternehmen, das international seit Jahrzehnten erfolgreich agiert. Umfassende Produkt-, Qualitäts- und Wachstumsoffensiven, das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein positives Branchenklima ließen Grünbeck stetig wachsen. Fest verwurzelt in Höchstädt, erweitert das Unternehmen derzeit sukzessive die räumlichen Kapazitäten und schafft damit wichtige Voraussetzungen, um auch in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. Und das Unternehmen will die Menschen in der Region an ihrem Erfolg teilhaben lassen und zeigen, was es leistet und vor Ort passiert. Deshalb findet am Samstag, 21. September, anlässlich des 75. Jubiläums ein großer Tag der offenen Tür statt. Von 9 bis 15 Uhr können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen – und erfahren, wie alles begann und wie etwa ein Filter entsteht.

700 Mitarbeiter bei Grünbeck in Höchstädt

Heute sind über 700 Menschen bei Grünbeck in Höchstädt beschäftigt und 325 weitere arbeiten an anderen Standorten im Außendienst und Service. Der Umsatz stieg über die 75 Jahre kontinuierlich auf derzeit rund 150 Millionen Euro. Um diesen Trend fortsetzen zu können, investiert Grünbeck über Jahre verteilt mehr als 100 Millionen in die stufenweise Erweiterung der Produktions-, Logistik- und Bürogebäude am Stammsitz in Höchstädt. Eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft des Unternehmens, für sichere Arbeitsplätze sowie für den Erhalt der lebenswichtigen Ressource Wasser.

Auch produktseitig stehen die Zeichen auf Wachstum. Permanent baut Grünbeck sein Wasserwissen aus. Die Entwickler gestalten Enthärtungsanlagen, Filter und Dosieranlagen noch leistungsfähiger, flexibler und komfortabler. Gleichzeitig richten sie den Fokus auf neue Produkte, wie den 2021 erstmals präsentierten Trinkwasserspender „Soda Jet Office“, der direkt aus der Leitung ein gekühltes Tafelwasser erzeugt, heißt es seitens des Unternehmens.

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ist für Grünbeck die „grüne“ Wasserstofftechnologie, bei der durch regenerativ erzeugten Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Das Höchstädter Unternehmen entwickelt und produziert seit 2022 schlüsselfertige Entsalzungsanlagen, die exakt für den Elektrolyseprozess ausgelegtes, reinstes Wasser erzeugen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass in diesem nachhaltigen Wachstumsfeld noch viele zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden.

Tag der offenen Tür am 21. September in Höchstädt

Dr. Günter Stoll, der seit fast 30 Jahren im Unternehmen tätig ist und seit vielen Jahren die Geschäfte führt, weist auf ein wesentliches Merkmal seines Unternehmens hin: „Wir pflegen eine Unternehmenskultur auf Augenhöhe, empathisch und respektvoll. Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Respekt jenseits des reinen Profits verbinden sich bei Grünbeck wie Sauerstoff und Wasserstoff zu H 2 O.“

All das und noch mehr können interessierte Besucher und Besucherinnen bei kostenlosem Eintritt am Samstag, 21. September, von 9 bis 15 Uhr live erleben. In dieser Zeit wird ein Teil des Firmengeländes für Gäste zugänglich sein, um Einblicke in Fertigungs-, Logistik- und Bürobereiche zu ermöglichen. Geplant sind zudem begleitete, kurze Führungen. Der Abend gehört dann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Stammhaus in Höchstädt, aus den Niederlassungen und Werksvertretungen sowie den Tochterunternehmen im Ausland, die zum gemeinsamen Feiern eingeladen sind. (sb mit AZ)