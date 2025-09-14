Höchstädt feiert beim Herbstmarkt ein Läuferfest

Icon vergrößern Die BRK-Bereitschaft Höchstädt gibt es seit 100 Jahren. Sie informierte beim Herbstmarkt in Höchstädt über ihre Aufgaben. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die BRK-Bereitschaft Höchstädt gibt es seit 100 Jahren. Sie informierte beim Herbstmarkt in Höchstädt über ihre Aufgaben. Foto: Berthold Veh

Der Auftakt zum Herbstmarkt in Höchstädt ist wegen der Schauer zäh, aber mittags zeigt sich die Sonne – und so kommen auch die Besucher und Besucherinnen. Die BRK-Bereitschaft Höchstädt baut wegen des Regens ein bisschen später die Hüpfburg auf dem Platz an der Badgasse auf. Seit 100 Jahren setzen sich die Ehrenamtlichen für Mitmenschen ein. „Früher gestaltete sich der Transport der Verletzten schwierig“, blickt Bereitschaftsleiter Stefan Veh auf die Anfänge zurück. Deshalb sei am 6. November 1925 die Rotkreuzbereitschaft in Höchstädt gegründet worden, fügt der stellvertretende Bereitschaftsleiter Johannes Behringer hinzu.

Zusammen mit den Bereitschaften Aschberg, Bachhagel und Dillingen, dem Kriseninterventionsdienst, der Psychosozialen Notfallversorgung und dem BRK-Kreisverband informieren die Höchstädter Ehrenamtlichenbeim Herbstmarkt über den Rettungsdienst in der Region. „100 Jahre gelebte Hilfsbereitschaft“, so lautet das Motto. Die Einsatzfahrzeuge und die Fachdienste im Katastrophenschutz werden dem Publikum präsentiert. „Wir wollen auch Mitglieder werben“, sagt Stefan Veh. Etwa 25 Aktive zählt die Höchstädter Rotkreuz-Bereitschaft. Zu den Hauptaufgaben zählt heute der Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen. Aber auch bei Ereignissen wie einem katastrophalen Hochwasser kommt die BRK-Bereitschaft zum Einsatz.

Dieses Mal gibt es einen Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf

Nachmittags erfährt der Herbstmarkt doch noch den erhofften Zulauf, vor allem wegen des Stadtlaufs. Während beim Donautal-Radelspaß Scharen von Teilnehmenden in die Pedale treten, wird in Höchstädt gelaufen. Fabian Weiß hat mit seiner Firma, der Stadt und Rainer Wanek den zweiten Höchstädter Stadtlauf organisiert. Neben den Strecken für Kinder (500 Meter und ein Kilometer) gibt es dieses Mal einen Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf. „Wir haben etwa 130 Anmeldungen“, freut sich WV-Vorsitzender und Stadtrat Fabian Weiß. Bürgermeister Stephan Karg lobt das „Top-Engagement“. Es gehe beim Höchstädter Stadtlauf um den Spaß und das Gemeinschaftserlebnis, betont Karg. Beim nächsten Mal soll es aber auch eine Zeitmessung geben, kündigt Weiß an.

Icon vergrößern Sonnig wurde es am Sonntagnachmittag beim Herbstmarkt in Höchstädt. Den Marktbummel genießt hier Familie Helmschrott. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sonnig wurde es am Sonntagnachmittag beim Herbstmarkt in Höchstädt. Den Marktbummel genießt hier Familie Helmschrott. Foto: Berthold Veh

Der Stadtlauf, der bei Sonnenschein startet, wird zu einem Läuferfest. Weiß, Karg, Wanek und SSV-Vorsitzender Jakob Kehrle schicken die etwa 130 Läufer und Läuferinnen auf die verschiedenen Strecken. Zuvor startet aber Ellas Kangoo Club ein Aufwärm-Programm. Im Feld sind auch ambitionierte Läufer. Max Wörner (LAC Passau) etwa gewinnt den Zehn-Kilometer-Lauf deutlich, auf der Fünf-Kilometer-Strecke ist Anna Linder am schnellsten. Kilian Böck ist über einen Kilometer die Nummer eins. Und Fabio Reiser hat über 500 Meter die Nase vorne.

„So werden Besucher auf den Herbstmarkt gelockt“

Im Ziel auf dem Marktplatz werden alle eintreffenden Läufer und Läuferinnen gefeiert. Anna Kupka, die fünf Kilometer absolviert hat, lobt den Stadtlauf. „Die Stimmung ist klasse, so werden Besucher auf den Herbstmarkt gelockt“, sagt die Höchstädterin. Fabian Weiß und sein Team erhalten für die Organisation viel Lob, und die Teilnehmenden eine Medaille.