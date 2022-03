Grünen-Vorsitzende Lettenbauer fordert Neubewertung für B 16 Nord Höchstädt

Die Grünen-Vorsitzende und Bund Naturschutz reden über eine mögliche Prüfung der Umgehung für Höchstädt.

Die Grünen-Abgeordnete Eva Lettenbauer und Kreisrätin Heidi Terpoorten, die auch den Dillinger Bund Naturschutz als Vorsitzende vertritt, haben ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt und sich in Sachen B 16 Nord für eine Bedarfsprüfung und Neubewertung des Bundesverkehrswegeplans stark gemacht. So steht es in einer Pressemitteilung. Die beiden Politikerinnen überbrachten Anfang Februar in einem offiziellen Brief an den Verkehrsminister der neuen Bundesregierung mit grüner Beteiligung, Volker Wissing, ihren Lösungsvorschlag: Im Rahmen der im Koalitionsvertrag vereinbarten Bedarfsüberprüfung zur Festlegung von Prioritäten im aktuell geltenden Bundesverkehrswegeplan soll die B16-Ortsumgehung in Höchstädt aus dem vordringlichen Bedarf gestrichen werden.

Vorentwurf der Umgehung soll nicht weitergeplant werden

Daneben soll der am 22. Februar 2013 beim Ministerium vorgelegte Vorentwurf der Umgehung nicht weiter geplant und weitere Schritte in Richtung Baubeginn eingestellt werden, heißt es weiter. Angesichts des äußerst hohen und ausufernden Flächenverbrauchs in Bayern, kann und darf es laut Ansicht von Grünen und Bund Naturschutz keine 7,1 Kilometer dreistreifigen Neubau für diese Umgehung mehr geben.

Verkehrslärm in Höchstädt soll gemessen werden

„Dieser Flächenverbrauch nimmt uns landwirtschaftliche Fläche und schadet Mensch und Natur. Der Schwerlastverkehr muss verlagert werden und unbedingt raus aus der Innenstadt. Wir halten dazu eine Innerortslösung für Höchstädt für den richtigen Weg und setzen uns hier für eine Fortführung des Lückenschlusses der St 1171 entlang der Bahnlinie ein“, so Lettenbauer in der Pressemitteilung, und betont weiter: „Wir erachten auch eine Messung des Verkehrslärms an dieser Straße für dringend nötig, verbunden mit der Überprüfung für einen besseren Lärmschutz über den Lückenschluss hinaus an der St1171. Auch das Gespräch mit den Anwohnern und Anwohnerinnen und deren gute Einbeziehung in die Planung ist unerlässlich.“

Und Heidi Terpoorten ergänzt: „Durch die Einsparung von Bundesstraßen-Kilometern sehen wir die Chance, dass Schieneninfrastruktur weiter ausgebaut wird und auch der Güterverkehr auf der Schiene wächst. In der letzten Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt, erreichte die Variante entlang der Bahn zudem mit Abstand das beste Ergebnis.“ (pm)

