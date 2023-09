In Höchstädt findet bald der erste Infotag zu Lipödem in Süddeutschland statt

Jahrzehntelang kämpft Marieluise Biesenbach schon gegen die Krankheit und hilft zugleich anderen Betroffenen. Im Höchstädter Schloss können diese bald Experten treffen.

Marieluise Biesenbach hat eine Mission. "Ich bekämpfe das Lipödem, solange ich lebe", sagt sie und meint damit nicht nur ihren persönlichen Kampf. Was sie meint, ist die Krankheit als solche. Die Lauingerin wurde erst vor wenigen Monaten für ihre Arbeit mit dem Weißen Engel ausgezeichnet. Jetzt geht sie einen Schritt weiter und will am 7. Oktober im Höchstädter Schloss Betroffene, Interessierte und Experten zusammenbringen. Ähnliche Veranstaltungen, sagt sie, hat es in ganz Süddeutschland bis jetzt nicht gegeben.

Die 71-jährige Biesenbach leidet bereits seit Jahrzehnten unter Lipödem, auch wenn sie es lange gar nicht wusste. Mit 13 Jahren werden ihre Oberschenkel immer dicker, sie wird gehänselt. Viele Ärzte sagen in den Jahren danach nur, sie müsse abnehmen. Dabei geht das mit Lipödem gar nicht. Erst mit 62 diagnostiziert ihr eine Ärztin aus Dillingen, dass sie ein Lipödem hat.

Geschichten wie diese gibt es viele in Deutschland. Jede zehnte Frau in Deutschland leidet an der chronischen schmerzhaften Fettverteilungsstörung: Unterhautfettgewebe sammelt sich besonders an Hüften und Beinen an, dazu kommen unheimliche Schmerzen. "Das ist so eine schlimme Krankheit", sagt Biesenbach. Man könne in einem Monat 20 Kilo zunehmen, trotz Kaloriendefizits. Sie selbst hat Stadium 3, die ausgeprägteste Form. Neun Operationen musste sie bisher über sich ergehen lassen. Jede Einzelne sei furchtbar gewesen. Trotz allem fängt die Lauingerin an zu kämpfen.

Zum Infota g Lipödem in Höchstädt kommen Experten, die Biesenbach persönlich kennt

Vor Gericht erwirkte sie, dass die Operationen, seit denen sie keine Schmerzen mehr hat, von der Krankenkasse bezahlt werden. Sie gründete die Selbsthilfegruppe Lilyput für Betroffene von Lip- und Lymphödemen, bei der sich die Frauen und ihre Angehörigen austauschen können. Und sie sucht das Licht der Öffentlichkeit, weshalb sich regelmäßig Betroffene bei ihr melden. Lipödem sei eine schambehaftete Krankheit. Umso wichtiger sei es, die Erkrankung bekannter zu machen. "Das müssen wir machen. Es kommt keiner und nimmt uns an der Hand und macht das", findet Biesenbach und fügt an: "Unser Bestreben ist, dass die Leute nicht denken, wenn sie eine dicke Frau sehen, die sei Verfressen, faul und dumm."

Seit Kurzem sucht Biesenbach auch den Kontakt zur Politik. Denn die chronische Krankheit wird bisher nur durch das Tragen von Kompression und Lymphdrainagen behandelt. Operationen, die den Patientinnen helfen, zahlen die Krankenkassen seit wenigen Jahren nur ab dem Stadium drei. Für ihr Engagement zeichnete Biesenbach der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sie mit dem Weißen Engel aus. Und die Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner nahm an einem Treffen teil und informierte sich über die Bedürfnisse der Betroffenen.

Nach Höchstädt hat Biesenbach nun einige Experten eingeladen, die sie im Lauf ihrer langen Leidensgeschichte persönlich kennengelernt hat. Sie werden Vorträge halten und für die Betroffenen auch in persönlichen Gesprächen zur Verfügung stehen. Das war der 71-Jährigen besonders wichtig. Bisher, sagt sie, mussten Betroffene aus Süddeutschland nach Hannover oder noch weiter in den Norden fahren. Das ändert sich jetzt.

Auch ein Anwalt kommt zum Lipödem-Infotag in Höchstädt

Zu den Referenten gehören etwa Dr. Niclas Broer und Dr. Paul Heidekrüger vom Lipödem-Kompetenzzentrum Lipohelp in Bad Dürrenberg bei Salzburg. Beide sind plastische und rekonstruktive Chirurgen. Biesenbach vergleicht ihre Arbeit mit Kunst. "Die müssen sich das vorstellen können wie ein Künstler", sagt sie – etwa, damit die Narbe am Ende nicht so groß ist. Sprechen wird aber auch Tim Christian Werner, einer der bekanntesten Anwälte für Sozialrecht in Deutschland. Er habe für viele Frauen bereits erwirken können, dass die Krankenkasse die Eingriffe doch zahlen muss. Die Ernährungswissenschaftlerin und -beraterin Andrea Barth, selbst betroffen von Lipödem, wird ebenso da sein wie der Endokrinologe Prof. Dr. Karl-Heinz Broer vom Zentrum für Frauenheilkunde in Köln und Dr. Charlotte Topka, Spezialistin für Lymphödem.

Eingeladen ist auch Kerstin Rathgeb. Die Dattenhauserin hat Multiple Sklerose und ein Lipödem. Seitdem sie einen speziellen Anzug trägt, der regelmäßig leichte Stromstöße abgibt, die die Muskeln anregen, geht es ihr aber nicht nur mit MS besser, sondern auch die vielen kleinen Knoten unter der Haut, die vom Lipödem kommen, sind weg. Biesenbach betont, dass es dazu noch keine Studien gebe. Der Anzug sei für MS gedacht. "Aber es ist für Betroffene interessant, überhaupt mal davon zu hören."

Infotag über Lipödem am 7. Oktober 2023 im Schloss Höchstädt

Die Veranstaltung im Schloss Höchstädt ist für Biesenbach und die nordschwäbische Selbsthilfegruppe ein großer Schritt. Bisher sei man immer eingeladen gewesen, jetzt sei man erstmals selbst Veranstalter. Sie freue sich, dass die Referenten so bereitwillig zugesagt hätten. Und auch das Interesse von Betroffenen sei bislang groß - ganz ohne große Werbung.

Der Infotag "Lipödem und Lymphödem - Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten” beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 10 Uhr im Schloss Höchstädt. Interessierte melden sich vorab per E-Mail bei Marieluise Biesenbach unter ml.biesenbach@gmail.com