Lesung in Höchstädt: Mit Harald Jähner ins Deutschland der 1920er-Jahre

Plus Bestsellerautor Harald Jähner liest im Schloss Höchstädt. Seine Schilderungen der Vergangenheit lassen den Zuhörer auch einen nachdenklichen Blick auf die Gegenwart werfen.

Rund 50 Besucherinnen und Besucher sind am Freitag ins Höchstädter Schloss gekommen, um der Lesung von Harald Jähner zu lauschen. Die Lesung fand im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben statt. Das Ziel der Veranstalter: Namhafte Autorinnen und Autoren in die Region holen. Mit Harald Jähner ist das geglückt. Seine Buchveröffentlichung „Wolfszeit – Deutschland und die Deutschen“ im Jahre 2019 war wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste zu finden und Jähner erhielt dafür im gleichen Jahr den Preis der Deutschen Buchmesse, fand internationale Beachtung dafür. Sein aktuelles Buch „Höhenrausch“ lenkt den Blick hinter die Kulissen der Weimarer Republik, einer ebenso faszinierenden wie schwierigen Epoche und zeigt, dass die 1920er-Jahre der Vergangenheit nicht unbedingt vergleichbar sind mit jenen der Gegenwart.