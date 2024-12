Höchstädter Christkindlmarkt: „Mir gefällt die weihnachtliche Atmosphäre hier“

Windig ist es am Freitagabend beim Auftakt des Höchstädter Christkindlmarkts. Dies tut aber der Begeisterung der Kinder des Regenbogen-Chors der Pfarreiengemeinschaft keinen Abbruch. „Auf dem Weg nach Weihnachten bist Du nicht allein“, singen die Buben und Mädchen. Stadtpfarrer Daniel Ertl gibt auf der Bühne mit den Worten „Ich wünsche uns, dass wir fröhlich sind“ das Motto aus. Und Christkind Elisabeth Konle eröffnet schließlich den Weihnachtsmarkt, der bis Sonntagabend Lichterglanz und Leckeres auf dem Marktplatz und dem Parkplatz vor dem Don-Bosco-Kindergarten bietet. Zum „siebten oder achten Mal“ tritt Elisabeth Konle als Christkind auf. „Mich macht es selber froh, wenn sich die Kinder immer wieder über das Christkind freuen“, sagt die 22-Jährige.

Icon Vergrößern Lichterglanz: Auf dem Höchstädter Marktplatz steht ein Christbaum, davor eine Krippe. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Lichterglanz: Auf dem Höchstädter Marktplatz steht ein Christbaum, davor eine Krippe. Foto: Berthold Veh

Den Christkindlmarkt richtet die Wirtschaftsvereinigung in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof aus. WV-Vorsitzender Fabian Weiß und sein Team rufen dieses Mal zu einer Aktion für die kleine Ida aus Mörslingen aus, die bei ihrem Kampf gegen den Krebs einen Rückschlag erlitten hat. „Dein Pfand für Ida“, lautet das Motto an mehreren Ständen. Wer sich das Pfand beim Kauf von Glühwein nicht auszahlen lässt, spendet für das Mädchen. „Ich habe selbstverständlich dieses Wochenende auf das Pfand verzichtet“, sagt ein Höchstädter, der damit namentlich aber nicht in der Zeitung stehen will. Wie Fabian Weiß erläutert, machen viele Gäste bei der Aktion mit.

Die Stimmung bei den Besuchern und Besucherinnen ist gut. „Mir gefällt die Atmosphäre hier – der Duft von Glühwein, Plätzchen und Wurst“, sagt Simone Spengler-Mesch. „Zudem trifft man auf dem Christkindlmarkt viele Bekannte“, sagt die Oberglauheimerin. Einige Besucher haben gelesen, dass ein Iraker möglicherweise einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant haben könnte. Das Sicherheitsgefühl leidet deshalb aber nicht. Für einen Terroranschlag sei der Höchstädter Christkindlmarkt „zu klein“, heißt es. Landtagsabgeordneter Manuel Knoll, der ebenso wie Bürgermeister Stephan Karg bei der Eröffnung dabei ist, sagt unserer Redaktion: „Man muss wachsam sein, darf aber nicht ängstlich werden.“ Die Sicherheitsdienste hätten in Augsburg gut reagiert.

Icon Vergrößern Singing Santa Claus (Elmar Falke) und Gnom Soops (Christine Klee) unterhielten die Besucher. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Singing Santa Claus (Elmar Falke) und Gnom Soops (Christine Klee) unterhielten die Besucher. Foto: Berthold Veh

Der Christkindlmarkt bietet vielen Vereinen und Organisationen eine Bühne. Die Höchstädter Feuerwehr etwa verkauft Chistbäume, das Tierheim Feuerzangenbowle. Vorsitzende Ariane Dallmaier ist zufrieden. „Ein bisschen mehr Besucher könnten es aber schon sein“, sagt die Tierheimchefin am Samstagabend und informiert nebenbei, dass unter anderem beim „dringend notwendigen Katzenhaus“ noch gar nichts passiert sei. Ein paar Buden weiter präsentiert Dunja Berger ihre Deko-Artikel. Im Hauptberuf ist die Höchstädterin Maschinenbau-Technikerin. „Aber ich nähe, seit ich denken kann“, sagt Berger und stellt ihre Handarbeiten aus – von Leseknochen bis zu Wichteln.

Lutzinger Musikanten und der Donauklang stimmen musikalisch auf den Advent ein, am Sonntag spielt ein Akkordeonorchester in der Spitalkirche. Die dritte Kompanie des IT-Bataillons 292 mit Kompaniechef Benedikt Grommek serviert wiederum Erbseneintopf. Besucher wie die Höchstädterin Marianne Eder genießen den Budenzauber. „Ich treffe hier viele Bekannte, und ich möchte auch die Höchstädter Vereine unterstützen“, sagt Eder. Daniela Brinz zählt am Samstagabend ebenfalls zu den Gästen. Es sei erstaunlich, dass trotz des ungünstigen Wetters „so viel los ist“.