Tierheimleiterin: „Sie können Ihr Aufräumkommando zurückpfeifen!“

Der Sturm um das Höchstädter Tierheim hat sich noch immer nicht gelegt. Nachdem die letzte Frist zur Vermittlung der Tiere ausgelaufen war, hatte das Landratsamt noch ein paar Hunde und Katzen im Heim festgestellt. Ein neuer Bescheid mit der Räumungsandrohung flatterte dem Heim daraufhin ins Haus. Die Tierheimleitung veröffentlicht die Mitteilung im Internet und schreibt dazu: „Markus Müller, Sie können Ihr Aufräumkommando zurückpfeifen. Unsere Tiere sind, wie immer, gut versorgt und das Tierheim Höchstädt ist leer!“ Trotzdem rückte am Freitagvormittag ein Team des Landratsamtes, unterstützt durch die Polizei, an.

Tierheimleiterin wirft Landratsamt „Beamtenwillkür“ vor

Eskaliert ist der Tierheim-Streit bereits. Gegen Bescheide des Veterinäramtes, die auf die Schließungsandrohung folgten, wehrte sich das Tierheim – auch öffentlich. In einem Offenen Brief prangerte die Leiterin Ariane Dallmaier Versäumnisse des Landratsamtes an. Sie warf der Behörde „Beamtenwillkür“ vor und auch, beim Höchstädter Tierheim jahrelang weggesehen zu haben. Plötzlich schaue man genau hin, so der Brief sinngemäß, und das, obwohl man wisse, dass das Tierheim gewisse Anforderungen nicht erfülle. Die baulichen Zustände hatte Dallmaier immer wieder angesprochen. Über die Jahre sind die Gebäude auf dem Gelände immer mehr heruntergekommen. Dallmaier kämpft, seit sie Vorsitzende des Tierschutzvereines ist, für einen Neubau. Doch bislang ging nur wenig voran. Die Tierheimleiterin kreidet das auch den Behörden an.

Das Landratsamt wiederum argumentiert, man habe, obwohl man nicht dafür zuständig sei, dem Tierheim immer wieder Hilfe angeboten. Doch es sei wenig passiert. Man hätte allerdings auch behördlicherseits früher handeln können, so die Darstellung. Man könne aber nicht sagen, warum man viele Jahre offenbar nicht so genau hingeschaut hat. Damals seien es schlicht andere Verantwortliche gewesen.

Landratsamt und Polizei durchsuchen Tierheim: Räumung nicht nötig

Die Debatten in den sozialen Medien über das Thema werden emotional geführt. Am Donnerstag postete dann die Tierheimleiterin das Bild des neuesten Bescheids, in dem angekündigt wird, dass die Räumung am Freitagvormittag erfolge. Bei Zuwiderhandlung werden Zwangsmaßnahmen und ein Einsatz der Polizei angedroht. In ihrem Post wendet sich Dallmaier direkt an den Landrat und schreibt, die Räumung sei nicht nötig. Das Tierheim sei leer.

Dennoch kam ein Team des Landratsamtes mit Polizeibeamten am Freitagvormittag zum Tierheim. Wie Sprecherin Andrea Gärtner auf Nachfrage mitteilt, liege das daran, dass das Amt keine Informationen zum Verbleib der Tiere bekommen habe. „Wir haben die gesetzliche Pflicht zu prüfen, was mit den Tieren passiert ist“, sagt Gärtner. Dafür wäre nötig gewesen, dass das Tierheim meldet, wo welche die Tiere hingebracht wurden. Diese Unterlagen seien bislang nicht übergeben worden, so Gärtner. „Das wäre also heute nicht nötig gewesen.“ Ein Beitrag bei Facebook reiche da nicht aus. Das Ergebnis der Durchsuchung? Das Tierheim ist tatsächlich leer. „Aber es fehlt weiterhin der Nachweis, wohin die Tiere verbracht wurden“, so die Sprecherin.