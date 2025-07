Aschbergbühne: Tante Gretl tritt in den Hungerstreik

Wenn der Theaterverein Aschbergbühne zu seinen Vorstellungen im Frühjahr ins Vereinszentrum Holzheim einlädt, kann mit Gewissheit gesagt werden, dass die Karten für die acht Vorstellungen in kürzester Zeit ausverkauft sind. Das jedenfalls sagt Vorsitzender Julian Reschnauer mit dem Hinweis, dass für alle Vorstellungen aber noch ein Restkontingent an Karten zurückgehalten werde, um Spätentschlossene auch noch bedienen zu können. Und erneut wird sich auch in diesem Jahr jeder einzelne Theaterbesucher über seine Entscheidung freuen, das Theater zu besuchen. Denn mit dem Lustspiel in drei Akten „Die Tante mog koan Fleischsalat“ von Toni Lauerer gelingt dem Ensemble einmal mehr ein erfolgreicher Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums.

