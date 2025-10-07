„Beim BRK ist es wie in einer großen Familie“

Selbst die Wasserwacht war machtlos, solche Massen von Wasser stürzten vergangenen Sonntag vom Himmel und hielten wahrscheinlich viele Interessenten ab von einem Besuch beim Tag der offenen Tür zum 60. Jubiläum des Rot-Kreuz-Hauses Aschberg in Holzheim. Schade, denn es war hochinteressant, was die Rotkreuzler aller Altersstufen dort zu erzählen hatten.

„Helfen macht glücklich“ – auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich deren Erfahrungen bringen. Schon die Teenager wissen ganz genau, warum sie in ihrer Freizeit beim BRK lernen, und zwar anderes als in der Schule: Das, was Menschen in Notsituationen wirklich brauchen. Die „Juniorhelfer“, in der Holzheimer Gruppe sechs junge Leute, erhalten eine grundlegende Ausbildung, eine Sanitätsbasis sowie alles, was man für die Betreuung wissen muss.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen die 16-jährige Magdalena, die zwölfjährige Selina und die elfjährige Mia-Marie, alle aus der seit März etablierten Juniorgruppe, wie sie anhand von Fallbeispielen üben: Wenn sich zum Beispiel jemand den Kopf am Tisch angeschlagen hat, verpassen sie ihm einen Kopfverband, und wenn er bewusstlos wird, lagern sie ihn in der stabilen Seitenlage. Das Wichtigste: die Leute beruhigen, um Panikverhalten zu vermeiden. Das Training findet alle 14 Tage statt. Was die Jugendlichen am meisten motiviert? Die Gemeinschaft im Team, in dem sie sich aufgehoben fühlen und auch mal Fehler machen dürfen.

Auch im Ahrtal waren die Helfer aus dem Aschberg aktiv

Icon vergrößern Magdalena, Selina und Mia-Marie (von links) lernen beim BRK, wie sie anderen helfen können. Foto: Sabine Maria Egger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Magdalena, Selina und Mia-Marie (von links) lernen beim BRK, wie sie anderen helfen können. Foto: Sabine Maria Egger

Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Christian Brändle berichtet, wo die Helferinnen und Helfer überall zum Einsatz kommen: Etwa bei Naturkatastrophen, dem großen Hochwasser 2024 zum Beispiel, kürzlich beim Großbrand in Medlingen oder beim Zugunglück in Steinheim letzten Monat. Unvergesslich natürlich auch die Ahrtalflut, eine Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, bei der ein Starkregenereignis zu extremen Überschwemmungen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt hatte. Auch 30 Rettungsfahrzeuge aus Schwaben hatten sich an den Hilfsmaßnahmen beteiligt, darunter die Bereitschaft Aschberg.

Während Christian Brändle vom Ahrtal erzählt, zeigt er stolz die Innenausstattung des Betreuungsdienst-Geräteanhängers: Platzsparend und gut gesichert wie in einem Passagierflugzeug finden sich hier für bis zu 200 zu betreuende Personen Ein- und Mehrweggeschirr, Putzmittel, Taschenlampen, Feldbetten, Hygieneartikel und selbstverständlich ein riesiger Suppentopf. Im Ahrtal vor vier Jahren, berichtet Brändle, seien die gefragtesten Artikel Papiertaschentücher und Kinderspielzeug gewesen.

Wie finanziert sich die Arbeit der BRK-Bereitschaften?

Wie finanziert sich das alles? Klar, es gibt Zuschüsse vom Bund, vom Katastrophenschutz Bayern, vom Kreisverband sowie Eigenmittel. Ohne die unentgeltlich erbrachte Leistung der Mitglieder wäre vieles aber dennoch nicht möglich. Beispielsweise wurden 900 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in die Modernisierung und Perfektionierung des Rettungswagens investiert, der letzten Dezember von der Berufsfeuerwehr Hamburg erworben und vor einer Woche fertiggestellt wurde – er enthält sogar ein Wärmefach für Infusionen und eine Traumabeleuchtung.

So viel Engagement funktioniert nur innerhalb einer eingeschworenen Gemeinschaft; viele der Bereitschaftler sind auch schon in der zweiten oder dritten Generation aktiv. Einer der jungen Leute brachte es auf den Punkt: „Wer beim BRK mitmacht, ist wie in einer großen Familie!“