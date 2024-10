Firmengründung in Holzheim: Ein Viererbund für den Ökostrom

Vier Gemeinden, drei Landkreise, ein gemeinsames Ziel: Bei einer höchst ungewöhnlichen Gemeinderatssitzung haben jetzt die Bürgervertreter von Altenmünster, Glött, Holzheim sowie Winterbach nahezu einstimmig das kommunale Unternehmen „Regionalwerk Westliche Wälder“ auf den Weg gebracht. Das Vorhaben: die Nutzung regenerativer Energien in kommunalen Händen. Gastgeber Simon Peter, Rathauschef von Holzheim, konnte dabei neben den Räten und Rätinnen auch zahlreiche Interessierte im voll besetzten Vereinsheim am Ortsrand begrüßen. Holzheims erster Mann durfte sich am Ende über eine sehr sachliche Debatte freuen.

