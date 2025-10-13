Geliebt und gestürzt: Inge Grein-Feil über den Aufbruch im Ruhestand

„Seit mein Mann weg ist, fallen plötzlich irgendwelche Dinge aus“, bemerkt Inge Grein-Feil, als sie unsere Redaktion durch den Hausgang ihres Anwesens in Demmingen führt. Oben geht das Licht zum Beispiel nicht. Siggi Feil, ihr Mann, liegt seit Wochen im Krankenhaus. Nach der Rückkehr seiner Krebs-Erkrankung hat eine Autoimmunschwäche die Lunge angegriffen. Kurz davor zog sich das Ehepaar aus dem bekannten Netzwerk „Freunde schaffen Freude“ (FsF) zurück. Beides, der Krebs und das Aus, waren tiefe Einschnitte.

Jetzt hat aber erst einmal Kater Sammy das Zepter übernommen. Frech, wie er ist, hüpft er während des Interviews herum und legt seine Pfote auf den Schreibblock. Inge Grein-Feil schaut ihn streng an: „Hast du mir jetzt den Einstieg gestohlen, Sammy?“. Dabei soll es doch um sie gehen. Denn Inge Grein-Feil, die einstige Rock'n'Roll-Rebellin, heutige Katholikin und Arche-Gründerin, wird an diesem Montag 80 Jahre alt.

„Wo war mer jetzt nommol?“, fragt sie. Wahrscheinlich irgendwo zwischen Aalen, Dillingen und Papst Franziskus. Dillingen, weil Grein-Feil seit Jahrzehnten die Donau Zeitung liest, obwohl sie im Dischinger Ortsteil Demmingen wohnt. Und weil im Landkreis Dillingen viele FsF-Mitglieder leben. „Sie haben eine Verbindung untereinander – das ist genial“, schwärmt Inge.

Mein Handicap ist, dass ich immer mit den Schwachen leide Inge Grein-Feil, Gründerin der Aktion „Freunde schaffen Freude“ und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

Ihr Leben spielt sich heute mehr im Wohnzimmer ab. Whatsapp und Kater streicheln, statt Mikrofon und Kabarett. Mit ihrem farbenfrohen Outfit und ihrer offenen Art erinnert sie ein wenig an die Grünenpolitikerin Claudia Roth. Beide waren rebellisch, sind bekannt, aber haben den großen Auftritt hinter sich. „Ich war eine ganz linke Socke damals“, erinnert sich die Demmingerin. Wobei sie später noch die Kehrtwende zum lieben Gott nahm. Ihre Hingabe für die Schwachen nahm eigentlich im Elternhaus in Aalen ihren Anfang. Einzelkind, Beamtenhaushalt, Zucht und Ordnung. Ständig sei sie korrigiert worden. Bis heute lebe sie mit einem Handicap: „Dass ich immer mit den Schwachen leide.“

Mit ihrem Mann Siegfried, der heute 71 Jahre alt ist, half sie vielen Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen. Um es mit den Worten des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeiers zu beschreiben: Sie schufen einen Anlaufpunkt, „der Einsamkeit entgegenwirkt und Menschen über Generationen hinweg zusammenbringt“. 2022 hatte Steinmeier dem Ehepaar das Bundesverdienstkreuz verliehen – und im Gegenzug eine außerplanmäßige Umarmung von Inge Grein-Feil erhalten. Bereits in den 1990er Jahren bekam die Demmingerin die Silberdistel unserer Zeitung verliehen. Sie geht an Menschen, die uns durch ihr besonderes ehrenamliches Engagement beeindruckt haben.

Eine Krankheit und eine Ordensschwester in Ulm veränderten ihr Leben

Zurück zum Lebenslauf. Zwischen Aalen und Steinmeier lag die Phase der Rebellion. Gegen das enge Korsett, das ihr aufgedrückt wurde. Und ausgerechnet eine Ordensschwester sollte ihr helfen, es zu lösen. Zu einer Operation an der Ulmer Klinik tauchte Grein-Feil in schwarzer Rock-'n'-Roll-Kleidung auf. Die Schwester war entsetzt, und sie war entsetzt. Doch zu allem Erstaunen fühlte die Ordensfrau mit ihr. Sie betete – und als es kritisch aussah, noch einmal, und als Grein-Feil ihr die Lebensgeschichte erzählte, noch einmal. Und am Ende der Krankenhauszeit sagte sie: „Ich werde weiter für dich beten.“

Inge Grein-Feil wurde vielfach geehrt. Bereits in den 1990er-Jahren erhielt die Gründerin der Aktion „Freunde schaffen Freude" die Silberdistel unserer Zeitung. Foto: Philipp Scheuerl

Diese Liebe war mächtiger als die zwei Wörter, die sie eines Tages auf einer Toilette im Krankenhaus sitzend auf einem Brief las. „Multiple Sklerose“ stand darauf. Die zwei Jahre danach beschreibt die Demmingerin als Hölle. „Dann haben wahrscheinlich die Gebete gegriffen.“ Siggi Feil half ihr, das durchzustehen. Zwei Jahre nach der Diagnose gründeten sie FsF, zwei Jahre danach wiederum heirateten sie. Es folgten die Clownschule, eine Ausbildung zu Theaterpädagogen und der Aufbau der Arche. Alles Herzensprojekte, in die sie viel Kraft und Geld steckten – es war ihr Baby.

Der Mensch ist ein Organismus. Er kann nicht ohne Spuren irgendwo herausgerissen werden. Inge Grein-Feil über den Fall im Ruhestand

Und wie beim Loslassen eines Kindes kam der Abschied von FsF. Nur ziemlich heftig. „Von 100 auf null“, sagt Grein-Feil. Oft habe sie es in Vorträgen gesagt, jetzt musste sie es am eigenen Leib erfahren: „Wenn Menschen von 100 auf null fallen – egal bei was –, viele sterben ja, wenn sie in den Ruhestand kommen –, dann, weil sie plötzlich ihre Wichtigkeit oder Wertschätzung oder Anerkennung verloren haben.“ Die Demmingerin fährt fort: „Der Mensch ist ein Organismus. Er kann nicht ohne Spuren irgendwo herausgerissen werden.“ „Das“, entschied das Ehepaar nach viel Zeit der Verarbeitung, „kann es net‘ sein!“

Rechts: Inge Grein-Feil und ihre große Liebe Siggi Feil. 1975 haben sich beide kennengelernt. Links die Silberdistel unserer Zeitung, die die Demmingerin bereits in den 1990er-Jahren für ihr großes ehrenamtliches Engagement erhalten hat. Foto: Philipp Scheuerl

Zurück in die Spur fand das Ehepaar auch mit einem Perspektivwechsel: „Wenn man nur auf das starrt, was nicht mehr geht, macht das nur deprimiert. Deshalb muss man den kleinen Zipfel packen, den man greifen kann.“

Ehepaar startet neue Youtube-Comdey-Serie: „Boriss lässt nicht locker“

Zwischen dem FsF-Ende und der schweren Erkrankung lag etwa ein Jahr. „Mir hend zwar no koi Happy End“, sagt Grein-Feil, „aber mir send auf einem sehr guten Weg.“ Am 15. Oktober soll Siggi Feil aus dem Krankenhaus kommen. Noch am selben Tag will Inge Grein-Feil das erste Video der neuen Youtube-Comdey-Serie „Boriss lässt nicht locker“ hochladen.

Kater Sammy schläft inzwischen. Dann zückt Grein-Feil ihr Smartphone. Sie muss jetzt auf die Whatsapp-Antworten ihrer „Morgengrüße“ reagieren, die sie täglich an 20 bis 60 Personen, auch mal als Borris gesprochen, als Nachricht verschickt. Dabei erzählt sie von sich, macht anderen Mut oder deckt Missstände auf. Zum Beispiel, dass das Leben fröhlich sein kann, auch wenn man wegen Altersschwäche „net naus komm ka.“ Inge Grein-Feil kann‘s einfach net‘ lassen.