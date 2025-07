Ist die Roteiche ein Baum für den Landkreis Dillingen?

„An Quercus rubra scheiden sich ja gern einmal die Geister: Ist sie eine seit Langem gut integrierte Amerikanerin und interessante Alternative im Klimawandel, oder doch eher eine naturschutzfachliche Risikobaumart?“ Mit ihrem wissenschaftlichen Namen machen die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auf eine demnächst stattfindende Online-Tagung zur Roteiche aufmerksam, dem „Baum des Jahres 2025“. Wohl Hinweis genug, dass am 24. Juli kontroverse Debatten um das auserwählte Gehölz anstehen könnten. Und dabei ein wenig das Bild etwas verblassen dürfte, das der Baum im Herbst mit wundervoll roten wie goldgelben Blättern präsentiert und ein wenig an den „Indian Summer“ auf der anderen Seite des Atlantiks erinnern lässt.

Aber seitdem eine Stiftung zum Jahresende 2024 die alljährliche Entscheidung für diesen Baum bekanntgab, fliegen die Fetzen. Nicht beim Holz, sondern hauptsächlich zwischen Forst- und Umweltschützern. Obwohl sich beide Seiten dem Naturgedanken fest verankert sehen, fällt die Bewertung des ausgesuchten Stamms recht unterschiedlich aus.

Icon Vergrößern Das Laub der Amerikanischen Roteiche im Herbst. Foto: Sina Schuldt/dpa Icon Schließen Schließen Das Laub der Amerikanischen Roteiche im Herbst. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das beginnt schon bei der Einordnung der Roteiche, die in freier Umgebung bis zu 25 Meter, in dichtem Wald bis zu 35 Meter hoch werden kann. Handelt es sich um eine gebietsfremde, also invasive Art, oder eine heimische? Zwei Fragen mit zwei unterschiedlichen Einschätzungen, die sich auch bei dem baldigen Online-Austausch bemerkbar machen dürften. „Ich wäre bei dem Wort invasiv überaus vorsichtig“, sagt Johann Stuhlenmiller der Geschäftsführer bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Dillingen mit ihren knapp 1800 Mitgliedern. Die FBG bündelt das Holz aus dem Kleinprivat- und Körperschaftswald mit einem Umfang von jährlich rund 50.000 Festmetern – wovon jeder einem Kubikmeter Volumen entspricht - zur Weiterverarbeitung in der Holzindustrie.

Die Roteiche ist im Landkreis Dillingen kaum verbreitet

Im Landkreis Dillingen ist die Roteiche bisher kaum verbreitet, erklärt Stuhlenmiller. In Ellerbach gebe es aber eine Roteichen-Kultur. Auch ältere Bäume seien darunter. Als eine Baumart mit schweren Früchten (Eicheln) sei, so Stuhlenmiller, eine Verbreitung durch Wind ausgeschlossen. Vögel, wie der Eichelhäher, und Eichhörnchen nutzen die Früchte der Roteiche als Nahrung und verbreiten diese dann auch weiter. Als klassische heimatferne Pflanze sieht der Diplomforstingenieur beispielsweise das indische Springkraut, das sich unkontrolliert entwickelt und vermehrt hat, wodurch viele heimische Arten verdrängt werden. Selbst die bekannte Walnuss sei kein lokales Gewächs.

Icon Vergrößern Johann Stuhlenmiller, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen (FBG). Foto: Laura Gastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Johann Stuhlenmiller, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen (FBG). Foto: Laura Gastl (Archivbild)

Von einer Invasion der Roteiche, immerhin seit über 300 Jahren in Europa vorhanden, möchte auch der Revierförster von Haunsheim, Johannes Mayer, kaum sprechen. Er kann die kontroverse Diskussion um den neuen Jahresbaum jedoch verstehen. „Skepsis gegenüber fremdländischen Pflanzen ja, Nachdenken über mögliche Schäden ja: Aber die meilenweit von einer invasiven Variante entfernte Roteiche stellt für mich die Baumart für die kommenden Klimabedingungen dar – sie passt zu uns“, konstatiert der Aufseher beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen–Wertingen über rund 3000 Hektar Wald.

Ein Fremdkörper in deutschen Wäldern?

Doch etwa der bayerische Naturschutzverband LBV oder die niedersächsische Stadt Stade, dessen Landkreis sowie der dortige BUND warnen vor einem „völlig falschen Signal“ (LBV). Mit der Roteiche werde eine Baumart aufs Treppchen gehoben, die massive Konflikte auslöse und keineswegs als Sorte für einen klimastabileren Forst in Deutschland empfohlen werden könne. Obwohl in Stade seit einem Vierteljahrhundert regelmäßig der „Baum des Jahres“ demonstrativ eingepflanzt wurde, rammten die Kritiker dort jetzt ebenso auffällig eine heimische Stieleiche in die Erde. Von dort heißt es auch: „Die Wahl scheint sehr davon geprägt zu sein, dass die Forstwirtschaft auf der Suche nach einem neuen Brotbaum als Nachfolger für die Fichte ist.“ Die Roteiche sei in deutschen Wäldern ein Fremdkörper.

Naturschützer Leippert: „Es profitiert vor allem die Holzindustrie“

In diese Richtung argumentiert auch Dieter Leippert, Kreisvorsitzender beim Bund Naturschutz, „Von ihrer Verbreitung profitiert vor allem die Holzindustrie, für heimische Insekten ist sie dagegen wertlos“, moniert der Artenschutzexperte, der auf eine wissenschaftliche Studie der Technischen Universität München (TUM) hinweist, bei der die Baumart in ökologischer Hinsicht schlecht abschneidet. Skepsis herrscht im Landratsamt in Dillingen ebenso vor. „Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Ausbreitung der Roteiche hierzulande eher kritisch zu sehen, da sie heimischen Insekten kaum Nahrung und Lebensraum bietet und heimische Eichenarten verdrängt“, heißt es dort aus naturschutzfachlicher Sicht. Zudem würde ihr Laub viel langsamer verrotten und stelle somit ein Problem für die Bodenvegetation dar, wenn sie auf größeren Flächen vorkomme..

Forstexperte Johann Stuhlenmiller, der Verständnis für die anhaltende Debatte aufbringen möchte, stellt jetzt klar: „Unsere heimischen Bäume kommen in dieser Situation und auch künftig an ihre Grenzen, daher stehen wir in unserem Wald vor einem gigantischen Umbruch.“ Ganz oben stünde dabei die Fichte. Es würden aber auch Alternativen zur pilzgeplagten Esche gesucht, und die heimische Waldkiefer vertrage Temperaturen über 35 Grad Celsius nicht. „Wir brauchen dafür Ersatz“, betont der Fachmann mit Sitz am Dillinger Nordfelderhof. Die Roteiche stelle lediglich eine Möglichkeit von vielen dar. „Diese wird bei uns immer mit einer zweiten heimischen Mischbaumart wie Buche, Hainbuche oder Linde angepflanzt und nur kleinflächig verwendet“, erläutert Stuhlenmiller.

Tipps für Anpflanzungen: „Wer streut, rutscht nicht“

„Den“ idealen Klimabaum für morgen würde es nicht geben, betont er. Das belege schon die sogenannte Klimahülle, eine grafische Darstellung, die eine Eignung von zahlreichen Laub- und Nadelbäumen im Hinblick auf Niederschlag und Temperatur untersuche. „In dieser Hinsicht könnte sich die Roteiche bei uns wohlfühlen, selbst wenn es noch trockener und wärmer werden sollte.“ Die Roteiche sei, wie auch die Douglasie, Strobe und Esskastanie schon vor langer Zeit hier versuchsweise angebaut worden - mit unterschiedlichen Erfolgen, aber auch prächtigen Exemplaren. Eine Empfehlung für die Zukunft liefert Forstexperte Stuhlenmiller zum Schluss: Im Wald nicht nur eine Baumart aufzustellen, sondern eine Mischung von mehreren. Denn: „Wer streut, rutscht nicht.“