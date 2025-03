Hauswirtschaftsschule Wertingen: So entsteht ein italienisches Buffet

Wenn man an typisches italienisches Essen denkt, fallen einem sofort Pizza, Ravioli und Lasagne ein. Doch es gibt noch viele andere Gerichte. Acht Frauen im Alter von 20 bis 57 Jahren haben am Dienstag unter der Anleitung ihrer Lehrerin Monika Weber neben den typischen Speisen auch mit ausgefalleneren Gerichten italienisches Feeling in die Küche der Hauswirtschaftsschule Wertingen gezaubert.

Marie Schindler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswirtschaftsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis