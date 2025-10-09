Nach der Silberdistel gibt es für den Binswanger Anton Kapfer jetzt die Herbszeitlose

Mit einem schwungvollen Auftakt hat das Ensemble BrassBi des Musikvereins Binswangen den festlichen Abend in der Dillinger Filiale der VR-Bank Donau-Mindel eröffnet. Dies war der passende Rahmen für eine besondere Auszeichnung: den Kulturpreis „Herbstzeitlose“, den der Verein „DLG – Kultur und Wir“ an Persönlichkeiten verleiht, die das kulturelle Leben im Landkreis Dillingen nachhaltig prägen.

„Ausdauer, Kontinuität, Heimatverbundenheit, gesellschaftliches Engagement und Vielfalt“ – diese Werte, so betonte Kultur-und-Wir-Vorsitzender Heinz Gerhards, seien untrennbar mit dem Preis verbunden. Sie alle verkörpere der diesjährige Preisträger in besonderem Maße: Anton Kapfer aus Binswangen. Landrat Markus Müller hob in seinem Grußwort hervor, die Dillinger Kulturtage ließen „den Landkreis aufblühen“. Viele Menschen tragen seinen Worten zufolge dazu bei, dass Kultur sichtbar werde – ein Höhepunkt sei stets die Verleihung des Preises „Herbstzeitlose“ an Menschen, „die sich kreativ einbringen und andere mitnehmen“.

Der Preis und die Urkunde der "Herbstzeitlose", mit der Anton Kapfer geehrt wurde. Foto: Marion Buk-Kluger

Wie vielseitig Anton Kapfer dies über Jahrzehnte getan hat, machte Laudator Alfred Schneid deutlich – und bekannte augenzwinkernd, die Zeit reiche kaum aus, um alles zu nennen. Kapfer war Chorleiter mehrerer Ensembles, engagierte sich von 1974 bis 2020 in der Kreisvorstandschaft des Chorverbandes Dillingen – davon zwölf Jahre als Jugendreferent und jahrzehntelang als Kreis- und Verbandschorleiter. Zwölf Jahre lang gehörte der pensionierte Lehrer zudem dem Binswanger Gemeinderat an und kümmert sich seit 2015 um das Gemeindearchiv.

Anton Kapfer hat auch die Silberdistel unserer Zeitung erhalten

Darüber hinaus ist Kapfer Mitautor der Binswanger Ortsgeschichte, Moderator zahlreicher Konzerte und seit vielen Jahren eine tragende Säule von Kultur und Wir sowie des Förderkreises Alte Synagoge Binswangen. „Motivieren, Ideen finden, recherchieren, zusammenführen und halten“ – so beschrieb Vizelandrat Schneid die Eigenschaften seines langjährigen Weggefährten. Für sein Wirken wurde Kapfer bereits vielfach geehrt, unter anderem mit dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten und der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen. Sie wird von unserer Zeitung an Menschen verliehen, die uns durch ihren ehrenamtlichen Einsatz besonders beeindruckt haben.

Besonderen Dank richtete Schneid an Anton Kapfer für dessen unermüdliche Arbeit in der Erinnerungskultur – „eine Form der Friedensarbeit, die gerade in heutigen Zeiten wichtiger ist denn je“. Das Fazit des Laudators: „Das ist kein Rückblick auf ein abgeschlossenes Wirken, sondern Ansporn. Anton Kapfer – ein Vorbild. Danke, und mach bitte weiter!“

Anton Kapfer: „Ich sehe mich nicht als Einzelkämpfer“

Der Geehrte selbst zeigte sich sichtlich bewegt: „Ich sehe mich nicht als Einzelkämpfer – es braucht Mitstreiter.“ Er erinnerte an den kürzlich verstorbenen Mitbegründer des Kulturvereins, Anton Grotz, und dankte Hedwig Regensburger-Glatzmeier, Lydia Edin sowie seiner Frau Hilde für die langjährige Unterstützung. „Wer einmal mit dem Virus der heimatlichen Kulturarbeit infiziert ist, kommt davon nicht mehr los“, bekannte Kapfer. Der Binswanger wünschte den Dillinger Kulturtagen, die bis zum 26. Oktober viel Programm bieten: „Mögen sie leben, wachsen und gedeihen.“

Unterstützt wird der Kulturpreis von den VR-Banken Schwaben Nord. Deren Vertreter Alexander Jall betonte: „Wir fördern sehr gern die Kultur – sie macht unsere Heimat lebendig und einzigartig. Denn ohne Kultur gäbe es keine Heimat.“