Kulturtage: Der Kitt für den Landkreis Dillingen

Kultur, darüber könne er sehr lange sprechen, sagte Bezirksheimatpfleger Christopher Lang zur Eröffnung der Dillinger Landkreis-Kulturtage im Holzheimer Vereinszentrum. Recht hat er, der Begriff Kultur könnte schwammiger nicht sein. Deshalb ist er auch gefährlich. Vor allem, wenn er politisch vereinnahmt wird.

Die Kulturtage sollen ein Kitt sein für den Landkreis, sagte Landrat Markus Müller an dem Abend. Das ist auch das, was Kultur kann: Menschen zusammenbringen, die gemeinsam ein Konzert genießen, ein Theaterstück ansehen oder mit Sprühdosen ein Kunstwerk (natürlich legal) an eine Mauer bringen. Gemeinsam lachen und singen verbindet, das hat man an diesem Abend in Holzheim gespürt. Gerade in Zeiten, in denen die Stimmung schlechter wird, ist es wichtig, vor allem das Verbindende zu betonen und nicht das Trennende überall herauszuschreien. Doch gerade das ist das Ergebnis eines „Kulturkampfes“, den manche Politiker in diesem Land ausgerufen haben oder in dem sich andere Menschen wähnen.

Schafkopf oder Shisha: Was ist Kultur?

Das Tragen der Tracht ist für die einen Tradition, für die anderen bloße Verkleidung im Sinne der Angleichung an die Massen (siehe Oktoberfest). Der Verzicht auf Fleisch ist für die einen am Freitag Tradition, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag aber Ideologie. Für die einen ist es eine Zeitvernichtung, an der Spielekonsole zu hängen, für die anderen eine Möglichkeit, mit den Freuden in Kontakt zu kommen. Für die einen ist der Gang in die Kneipe für die Schafkopfrunde Kultur, für die anderen der Treff in der Shisha-Bar. Dass es jeder so machen kann, wie er es am besten findet, ist doch die Stärke unserer Gesellschaft. Einen Kulturkampf künstlich heraufzubeschwören, wird uns aber nicht enger zusammenbringen. Im Gegenteil. Das wird die schwierigen Zeiten nur noch schwieriger machen.