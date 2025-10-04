„Jetzt läuft es“ – die Dillinger Musiknacht nimmt Fahrt auf

Der Reggae-Sound aus dem „Stadtstrand“ in Dillingen ist bereits unten auf dem Parkplatz zu hören. Wer die 36 Stufen nach oben zur Dachterrasse der Kneipe erklommen hat, trifft am Samstagabend auf die beiden DJs „HPS 83“ und „Don Dubba“. Die beiden holen eine Platte nach der anderen aus ihren Schatzkisten. „Wir sind schon das zweite Mal hier, uns gefällt es in Dillingen“, sagt der Erlanger HPS 83. Die 2. Dillinger Musiknacht lockt erneut Publikum an. 30 DJs legen in acht Kneipen auf.

Alexander Hirsch und Manuel Ninic haben das Event nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal federführend organisiert. „Schön, dass die Musiknacht angenommen wird“, freut sich Hirsch. „Wir machen das aus Leidenschaft“, merkt der Gundelfinger an. Er sei selber DJ. Und er wolle dazu beitragen, dass im Landkreis Dillingen etwas los sei.

Icon vergrößern Gute Stimmung im „Stadtstrand“, dort gibt es Reggae. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gute Stimmung im „Stadtstrand“, dort gibt es Reggae. Foto: Berthold Veh

Die Musiknacht nimmt langsam Fahrt auf. Die Ulmerin Maria, die ihren ganzen Namen nicht in unseren Veröffentlichungen lesen will, ist erstmals in Dillingen. „Die Kulisse dieser Stadt ist der Hammer“, schwärmt die Musiknachtbesucherin. Sie sei noch etwas auf der Suche nach Partystimmung, aber das werde sich vermutlich später ergeben. In der Tat könnte das Wetter etwas besser sein, denn es ist auch bei der zweiten Auflage der Dillinger Musiknacht regnerisch.

Icon vergrößern Anna und Martin Kupka gefällt es bei der Dillinger Musiknacht. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anna und Martin Kupka gefällt es bei der Dillinger Musiknacht. Foto: Berthold Veh

Im Restaurant Buddy sitzt Stadtrat Daniel Kaim an der Kasse. „Jetzt läuft es“, freut sich der Dillinger, der zu dem zwölfköpfigen Organisationsteam zählt. „Es ist doch cool, dass die Musiknacht wieder stattfindet.“ Oben legt erneut DJ Patrick Gotsoul auf. Nach einem Italienurlaub mit seiner Freundin in Italien hat der Hamburger einen Stopp in Dillingen eingelegt. Für Discjockeys sei das „eine Art Familientreffen“, sagt Patrick Gotsoul. „Die Organisation ist super.“ Martin und Anna Kupka genießen die Atmosphäre. „Es passt, man kann hier fortgehen“, stellt die Höchstädterin fest.

DJ Patrick Gotsoul freut sich auf eine lange Musiknacht. Bis 3 Uhr morgens werden die Discjockeys seinen Worten zufolge auflegen. Mehr dazu lesen Sie hier am Sonntag.