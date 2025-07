Er ist Mesner, seit er 14 ist: Josef Sing feiert 70-jähriges Dienstjubiläum

Der Schwennenbacher Josef Sing hat schon sein Leben lang eine enge Verbindung mit der Kirche. Bereits in der zweiten Klasse wurde er zum Ministranten, später zum Oberministranten. Nun feiert er 70-jähriges Mesner-Jubiläum und ist damit einer der dienstältesten Mesner im Bistum Augsburg. 2021, wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag, bekam er zu diesem Anlass auch das silberne Ulrichskreuz verliehen. Begonnen hat Sings Karriere 1955, als in Schwennenbach ein Mesner für die Pfarrkirche Maria Immaculata gesucht wurde. Damals war er gerade einmal 14 Jahre alt. Zunächst hätte er „nur aushelfen“ sollen. Schnell wurde daraus eine Lebensaufgabe. „Es hat sich einfach ein Jahr ans nächste gereiht“, erzählt der 84-Jährige. Weil er nicht in den Urlaub fahre, gehe seine Zeit als Kirchendiener einfach immer nahtlos weiter. Als Landwirt sei er „sowieso immer da gewesen“.

Josef Sing ist „stolz“ auf die Schwennenbacher Kirche

In seiner Zeit als Mesner hat der ehemalige Kreisrat einiges erlebt. Zwei Kirchenrenovierungen hat er hinter sich, auch, weil das wertvolle Deckengemälde der Maria Immaculata herunterbrach. Allgemein mache die Kirchendecke öfter Probleme, erklären Josef Sing und seine Frau Marianne. Immer wieder fallen Stücke herunter – bis jetzt glücklicherweise nur, wenn niemand im Haus war. Trotzdem betont der Mesner: „Ich bin stolz auf unsere Kirche.“ Viele Pfarrerwechsel hat der 84-Jährige ebenfalls erlebt, denn Schwennenbach hat bereits seit 1963 keinen eigenen Geistlichen mehr. Aktuell ist der Stadtpfarrer Höchstädts, Daniel Ertl, zuständig, mit dem Sing sehr zufrieden ist. Er sagt auch: „Ich komme eigentlich mit allen zurecht.“

Über die Jahre haben sich Sings Pflichten als Mesner wenig verändert, erzählt er. Seine Hauptaufgabe ist das Vorbereiten der Gottesdienste. Ein bis zwei pro Woche sind es aktuell in Schwennenbach, früher mehr. Am liebsten nutzt Sing den Klingelbeutel. Dieses an einem Stab befestigte Säckchen mit einer kleinen Glocke wird im Gottesdienst genutzt, um Geldspenden einzusammeln. „Das geht schnell und wenn jemand nicht aufpasst, kann man ihn mit dem Klingelbeutel anstupsen“, erklärt Sing mit einem Lachen.

Der Mesner hat es am liebsten, wenn die Kirche voll ist

Den 84-Jährigen freut es besonders, wenn die Kirche voll ist. „Das ist mir das liebste“, sagt er. Leider passiere das immer seltener. Die Alten sterben und die Jungen könnten mehr in die Kirche gehen, erklärt Sing. Das sei aber „überall so“. Man könne dagegen nichts machen und es sei jedem selbst überlassen, sagt der Mesner.

Den Aufgaben als Mesner möchte Sing weiterhin nachkommen. „So lange, wie sie mich halt brauchen“, sagt er. Und auch so lange, wie es ihm gesundheitlich möglich ist. Der Posten des Mesners sei nämlich durchaus anstrengend. „Ich bin aber ja eingearbeitet und habe Unterstützung“, sagt Sing. Seine Familie ist sehr in der Kirche engagiert und hilft, wo sie kann. Auch mit den Ministranten in Schwennenbach ist der Mesner sehr zufrieden. „Die tun mir alles“, sagt er. Sieben sind es aktuell im Höchstädter Stadtteil Schwennenbach.

Josef Sings Jubiläum wird am Sonntag, 13. Juli, um 10 Uhr in Form eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche Maria Immaculata gefeiert.