IHK erinnert an die Dillinger Unternehmerfamilie Baldauf

„Geschichte erlebbar machen und zugleich den Blick für die Zukunft unserer Region schärfen“ – so lautet das Motto der IHK Schwaben anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums. Einen Teil des Projekts „Jüdische Wirtschaftsbürger in Schwaben“ stellte Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen zusammen mit Professorin Marita Krauss am Montag im Dillinger Goldenen Saal vor – einen vierzehnminütigen Film über die Dillinger Unternehmerfamilie Baldauf.

Ursprünglich stammten die Baldaufs aus Binswangen. Nach dem Tod des Tuchhändlers Nathan Baldauf zog dessen Witwe Lina zusammen mit den Söhnen Emil und Leopold im Jahr 1900 nach Dillingen. Während Emil Baldauf schon bald ein angesehenes Modegeschäft am Stadtberg 31 führte und sich in der Freiwilligen Feuerwehr oder als Vorsitzender des Obstbau- und Bienenzuchtvereins engagierte, führte sein Bruder Leopold die Stiftsgartenbrauerei. Im katholisch geprägten Dillingen habe es offenbar keine sichtbaren antisemitischen Anfeindungen gegeben, so Krauss. Konkurriert hätten lediglich die vier Brauereien untereinander.

Martha Baldauf den Ehrennamen „Engel der Verwundeten“

Während des Ersten Weltkrieges setzte sich Leopold Baldauf in der Sanitätskolonne des Roten Kreuzes ein und stellte den Stiftsgartensaal als Lazarett zur Verfügung. Sowohl er als auch seine Ehefrau Martha versorgten die Verwundeten persönlich mit. Während Martha Baldauf den Ehrennamen „Engel der Verwundeten“ erhielt, wurde Leopold Baldauf mit dem Titel eines Kommerzienrates geehrt und zählte damit zur Elite der bayerischen Wirtschaftsbürger. Seine Religion spielte dabei keine Rolle. Eine besondere Verbindung habe Leopold zur Taubstummenanstalt (heute Regens Wagner) gehabt. Er habe oft für die Anstalt gespendet und Geschenke an die Bewohner zusammen mit seiner Ehefrau persönlich verteilt, berichtete Krauss.

1942 verhaftet und schließlich in Auschwitz ermordet

Die NS-Zeit erlebten beide Brüder zwar nicht mehr, ihre Nachkommen mussten jedoch ins Exil flüchten. Emils Ehefrau Ella konnte mit den Kindern Hans und Charlotte Deutschland noch 1940 verlassen, ihr Sohn Kurth war bereits 1933 nach Frankreich emigriert und engagierte sich dort im Widerstand. Nach der Besetzung Frankreichs wurde er 1942 verhaftet und schließlich in Auschwitz ermordet. Die Stiftsgartenbrauerei wurde arisiert und an die übrigen drei Dillinger Brauereien verkauft. Damit endete die erfolgreiche Ära der Familie Baldauf in der Donaustadt.

Marita Krauss übergab Stadtarchivarin Felicitas Söhner einen privaten Ordner aus der Sammlung des ehemaligen Stadtheimatpflegers Karl Baumann. Die darin enthaltenen Originalfotos zeigen das Lazarett in der von Leopold Baldauf geführten Stiftsgartenbrauerei während des Ersten Weltkriegs. Foto: Miriam Probst

Die Recherche für den Film, so berichtete Krauss, sei eine große Herausforderung gewesen, da viele Spuren durch die NS-Zeit verschwunden seien. Dennoch habe sie in der Stadt – und besonders im Stadtarchiv – immer wieder Spuren der beiden Brüder gefunden. Als besondere Schatzgrube habe sich ein Ordner des langjährigen Stadtheimatpflegers Karl Baumann erwiesen, der viel über die Familie Baldauf zusammengetragen habe. Nachdem die Familie Baumann Krauss den Ordner, der auch Originalfotos enthält, zunächst leihweise zur Verfügung gestellt hatte, durfte Krauss ihn an diesem Abend als Geschenk der Familie Baumann dem Stadtarchiv übergeben.

Gastgeber Bernhard Stegamnn, Direktor der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, lobte das Projekt. Aus Erfahrung wisse er, wie wichtig es sei, im Unterricht immer wieder in die Mikrogeschichte einzutauchen. „So kann man Schülern Geschichte viel besser näherbringen“, betonte er. Der Film „Die Baldaufs – Unternehmer. Bürger. Förderer.“ steht interessierten Lehrkräften zur Verfügung, ebenso wie eine von der IHK Schwaben eigens zu diesem Thema eingerichtete Website und eine Broschüre.