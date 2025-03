Warum wollen junge Menschen heute noch Landwirte werden?

Rund ein Jahr ist es nun her, dass Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland, aber auch ein ganz Europa, auf die Straßen gegangen sind. Die Gründe für die Proteste waren damals unter anderem das Ende der Subventionierung des Agrardiesels sowie die geplante Erhebung von Kfz-Steuer auf Landmaschinen. Auch die Bürokratie war ein Thema, das die Bauern stark belastete. Auch bei uns im Landkreis Dillingen sind viele Bauern, Jung und Alt, gemeinsam durch die Straßen gezogen, haben mit Plakaten, großen Landmaschinen und Gehupe auf sich aufmerksam gemacht. Viel mehr auf die Missstände, die sie anprangerten. Und trotzdem ist der Beruf des Landwirtes beziehungsweise der Landwirtin immer noch attraktiv. Mehr denn je. Zumindest, wenn man die jungen Menschen fragt, die vor wenigen Tagen ihren Abschluss an der Landwirtschaftsschule in Wertingen gefeiert haben.

